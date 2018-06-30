Поздравление от руководства района с Днем Независимости

Уважаемые ганцевчане и гости нашего района!





Примите самые искренние поздравления с главным государственным праздником страны – Днем Независимости Республики Беларусь!

День Независимости Республики Беларусь для всех нас особенный праздник. Это день суверенитета и свободы нашей Родины.

Это праздник всех, кто гордится своей страной, чтит ее прошлое, кто своим трудом и талантом творит ее будущее.

Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые освободили страну от фашистских захватчиков, завоевали свободу своему народу, отстояли независимость Родины! Разрушенная, но непокоренная Беларусь возродилась, превратилась в современное суверенное государство, заняла достойное место в мировом сообществе.

Наша святая обязанность помнить и почитать мужество и самоотверженность нашего народа-победителя, сохранять и преумножать его завоевания, поддерживать мир, укреплять национальную безопасность и суверенитет белорусского государства.

С Днем Независимости вас, дорогие жители Ганцевщины!

Здоровья на долгие годы, благополучия и счастья, неисчерпаемой энергии и добра, стабильности и успехов в труде на благо нашей малой родины – Ганцевщины!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов