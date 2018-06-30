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Запуск ракеты в Японии закончился её падением и взрывом
Всего 6 секунд полёта! В Японии неудачей завершился запуск ракеты. Аппарат взлетел – и тут же рухнул на землю.
Разработку и запуск техники произвела частная японская компания. На воздух взлетели (в переносном смысле слова) почти 3 миллиона долларов: такова стоимость ракеты. После падения произошёл взрыв, никто не пострадал. Предварительно, причиной неудачи стал отказ одного из двигателей. Предыдущая попытка запуска ракеты этой компанией также провалилась. Правда, тогда ракета взорвалась на высоте 10 километров.
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Всего 6 секунд полёта! В Японии неудачей завершился запуск ракеты. Аппарат взлетел – и тут же рухнул на землю.
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