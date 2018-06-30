На стыке Беларуси, России и Латвии состоялась традиционная встреча у «Кургана Дружбы»

Первое воскресенье июля – день встречи на «Кургане Дружбы» в Витебской области. В годы войны за свободу от фашизма здесь сражались партизаны, а затем это место стало местом встречи тех, кто приближал нашу независимость. Так и появилась традиция, которой скоро 60 лет. Олег Шапель побывал там, где пересекаются границы Беларуси, России и Латвии.

На небольшой поляне – пограничные столбы сразу трёх стран. Здесь России, там Латвия, ну а я в Беларуси. Но эта особо охраняемая пограничная полоса раз в году становится местом встречи тысячи людей.

На стыке трёх границ – сразу три памятника героям Великой отечественной войны. В этих лесах партизаны и подпольщики сообща боролись с фашизмом. В тылу врага огромные территории были освобождены от захватчиков, здесь работали школы, заводы, больницы, колхозы. Свидетелей тех событий остались считанные единицы, и они сегодня – главные участника праздника.

«Курган Дружбы» – уже 59 лет символ единения партизан и подпольщиков. Сейчас этот монумент – на территории современной Латвии. Когда его создавали, землю свозили из сожженных деревень. Их сотни – в каждой стране соседке. И первая большая послевоенная встреча здесь прошла в 1959 году. 3 июля.

Впервые на границе припарковался и передвижной музей. Здесь – вся история боевых действий партизанских бригад на севере страны в годы войны. Под открытым небом воссоздали партизанскую стоянку, где были и штаб, и госпиталь, и типография, и своя радиосвязь.

«Курган Дружбы» объединил и молодежь трёх стран. Через несколько недель полтысячи юношей и девушек недалеко отсюда разобьют палаточный городок. Будут и песни у костра, и спортивные игры. Придут они обязательно и сюда, чтобы возложить цветы к памятнику героям Великой отечественной войны.