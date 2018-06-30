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В ответе за качество связи

01.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В ответе за качество связи

Коллектив Свислочского УЭС вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие района. Решением Свислочского райисполкома участок электросвязи в этом году занесен на районную Доску почета.

 

Сегодня это структурное подразделение Гродненского зонального узла электросвязи Гродненского филиала РУП «Белтелеком». 28 узлов передачи данных, 16 телефонных станций, около 2 500 километров кабельных линий, более 9 000 абонентов обслуживают три подразделения. Восемнадцать человек участка электросвязи следят за состоянием кабельных линий связи и подключают абонентов к услугам электросвязи. В станционной группе трудятся девять связистов. В их обязанности входит обслуживание станционного оборудования и электропитающих устройств. Группа продажи услуг, состоящая из пяти человек, продвигает услуги электросвязи.


На сегодня участок электросвязи может предоставить своим абонентам около ста видов услуг электросвязи. Наиболее популярные из них – широкополосный доступ в сеть Интернет под торговой маркой byfly и услуга интерактивного телевидения ZALA. Все большим спросом пользуются пакетные предложения, так как при их подключении предусматриваются бонусы. Например, если абонент соглашается на пакеты услуг линейки «ЯСНО» или «Семейный», ему предоставляются доступ к нескольким услугам ZALA, byfly и телефония (бесплатные звонки по сети РУП «Белтелеком»). Кроме уже знакомых всем услуг активно продвигаются и совсем новые. Так, абонентам, которые заинтересованы в возможности удаленно контролировать состояние своего дома или квартиры и при этом стремятся рационально расходовать средства, Белтелеком предлагает услугу «Умный дом». Это простое и экономичное решение поможет обеспечить информацией об изменении состояния отдельных объектов в помещениях абонента и позволит управлять комфортом и ресурсосбережением в данных помещениях.


Веяния времени не дают стоять на месте сплоченному коллективу участка электросвязи.


– В течение 2017 года сделано многое, – рассказал начальник УЭС Александр Стельмах. – Мы проводили работу по продвижению услуг электросвязи, ремонту и развитию сетей электросвязи. Всего отремонтировано 98,46 км кабельных линий, 50 оконечных кабельных и 39 смотровых устройств, а также 141 абонентский пункт. Еще 294 жителя нашего района стали абонентами byfly и ZALA.


Но, конечно же, за всеми цифрами и достижениями стоят люди, благодаря которым эти результаты стали возможными. Много лет трудятся в коллективе электромеханики связи Светлана Регилевич, Эдуард Наревский, Татьяна Назаренко, электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств Елена Агей, кабельщик-спайщик Александр Жук, продолжает семейную династию связистов специалист по продаже Татьяна Стельмах.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Коллектив Свислочского УЭС вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие района. Решением Свислочского райисполкома участок электросвязи в этом...
 
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