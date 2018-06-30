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В Беларуси с 1 июля начал действовать институт секьюритизации

01.07.2018 16:39 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси с 1 июля начал действовать институт секьюритизации

Это новый инструмент привлечения финансирования, который предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств в ценные бумаги.

Как напомнил начальник управления развития инвестиционных операций Национального банка Александр Раков, указ №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" был подписан в мае 2017 года, пишет БЕЛТА.

"Такой временной лаг - с мая 2017 года до 1 июля 2018 года - был предусмотрен для того, чтобы внести изменения в целый пласт подзаконных актов. В основном это документы, которые относятся к компетенции Министерства финансов", - пояснил он.

Александр Раков подчеркнул, что принятие указа - значимое событие для Беларуси.

"Секьюритизация - это важная тенденция в мире в течение последних десятилетий, которая позволяет субъектам хозяйствования - прежде всего банкам - получать фондирование на более выгодных условиях, с меньшими издержками и в больших объемах, чтобы потом направлять полученные средства снова на кредитование экономики", - сказал он.

В свою очередь финансирование новых проектов будет способствовать росту экономики и занятости населения.

Как сообщалось, новый инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги. Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования должно стать появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг. Новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций, которая в мировой практике получила название "секьюритизация". Участниками ее смогут выступать банки и другие юридические лица (предприятия, лизинговые компании). Объектами сделок являются кредиты и займы, платежи по договорам лизинга, по иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо задолженности реальные деньги. Эти средства сразу смогут использоваться для модернизации, реализации инвестиционных проектов, то есть будут направлены на развитие экономики.-
 

 
 
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Это новый инструмент привлечения финансирования, который предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств в ценные бумаги.
 
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