Последние репетиции грандиозной постановки «Малая Родина»: премьера состоится 7 июля

Грандиозный проект телеканала ОНТ. Завершаются репетиции масштабной театральной постановки «Малая Родина»: спектакля о том, что объединяет каждого белоруса.

Эта история, поставленная режиссёром Максимом Соколом, – об успешном человеке, который добился славы в столице. По воле случая он попадает в родной посёлок в глубинке. Первое время не признаёт односельчан, но постепенно память возвращается. Как и понимание человеческого предназначения.

В постановке задействовано более 200 человек. Это как коллективы, так и известные артисты из Беларуси, России и Украины. Премьера «Малой Родины» состоится на фестивале «Александрия собирает друзей» в субботу 7 июля.