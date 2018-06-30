Растолстевшего лебедя спасают в Лиде

Как заставить лебедя похудеть? Жители Лидского района спасают птицу, которая набрала вес из-за большой любви к мучному. Пернатый жил на озере у стен Лидского замка, привык к людям, стал почти ручным. С удовольствием принимал угощения и за год не только стал взрослой птицей, но и растолстел. Надежда Завиновская выяснила, как лебедя заставят похудеть.

Геннадий Рыхлицкий больше 10-ти лет вызволяет из передряг животных. Разных – от зайцев до оленей. Но вот лебедь с Лидского озера оказался самым беспокойным клиентом. Упитанная птица не раз пыталась летать над городом, а в итоге приземлялась на тротуарах. Когда службу отлова вновь вызвали взволнованные горожане, стало понятно – лебедя пора увозить в деревню.

Нового друга прозвали «Поросёнком». Проблема в том, что все, кто приходил к озеру, кормили птиц хлебом и булками. Пернатые привыкают и с удовольствием принимают угощение, а это губительно для их здоровья.

После отлова птицу осмотрели ветеринары и признали – ожирение есть. Лишние килограммы не дают летать, а привычка брать еду с рук отучила самостоятельно добывать пищу. Лебедя посадили на диету и отправили поправлять здоровье подальше от города.

Чтобы похудеть,пернатому дали срок до осени. Тогда он сможет выдержать перелёт в тёплые края и, наконец, найти себе пару. Выделили и новое жильё – тихое озеро с камышами в деревне неподалёку от Лиды. Но дома пернатого не застать. Специалисты надеются: не сбежал, а просто спрятался от людских глаз.

Коммунальщики обещали навещать лебедя раз в неделю. Орнитологи тоже заинтересовались его судьбой, а ещё судьбой других обитателей Лидского озера, ведь там постоянно живут утки и даже гусь. Горожан призывают ни в коем случае не кормить птиц мучным, чтобы лишние килограммы не портили им жизнь.