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Столкновения протестующих с полицией из-за нехватки питьевой воды произошли в иранском Коррамшаре

01.07.2018 16:35 — Разное | Интерфакс  
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В иранском городе Коррамшаре в 650 км к юго-западу от Тегерана зафиксированы столкновения представителей населения с местной полицией, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на видеоматериалы в социальных сетях.

Демонстранты забрасывают полицейских камнями и другими предметами, стражи порядка отвечают слезоточивым газом. Оружие не применяется.

Причиной недовольства стала нехватка питьевой воды, что население связывает с экономической политикой иранского правительства. Ранее демонстрации протеста прошли в Тегеране и некоторых других городах страны.

Беспорядки на экономической почве начались после того, как ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в Иране из опасений санкций, которыми пригрозил президент США Дональд Трамп, пишет АП.

 
 
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В иранском городе Коррамшаре в 650 км к юго-западу от Тегерана зафиксированы столкновения представителей населения с местной полицией, сообщает агентство...
 
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