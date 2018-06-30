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Финансовые проблемы - основная причина отказа европейцев от турпоездок

01.07.2018 16:34 — Разное | Интерфакс  
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В 2016 году 62% населения ЕС (в возрасте от 15 лет) совершили по крайней мере одну туристическую поездку в личных целях, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в пятницу. Половина жителей Евросоюза совершила по крайней мере одну поездку по внутреннему туризму с одним ночным пребыванием, и почти треть съездили за границу.

Почти половина (48%) европейцев, которые не совершали поездки, заявили, что это было из-за финансовых обстоятельств. Пятая часть не-туристов упомянули проблемы со здоровьем, и столько же сказали, что просто не хотят путешествовать. Другими причинами отказа от турпоездки были проблемы с работой или учебой (16%), а 13% опрошенных сослались на семейные обстоятельства.

Таким образом, финансовые проблемы являются одной из основных причин отказа от турпоездок жителей ЕС. Лидерами здесь являются Греция (75% не-туристов), Португалия (66%) и Хорватия (62%).

Отсутствием же интереса или мотивации объяснили отказ от путешествий шведы (60%), словаки (57%), португальцы (53%), бельгийцы (44%), австрийцы (38%), немцы и финны (по 35%).

Чехи (40%) и немцы (39%) в данном случае называют проблемы со здоровьем, а на занятость по работе или учебе ссылаются в основном португальцы (31%), а также бельгийцы, немцы и австрийцы (по 25

 
 
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В 2016 году 62% населения ЕС (в возрасте от 15 лет) совершили по крайней мере одну туристическую поездку в личных целях, свидетельствуют данные Евростата,...
 
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