|
Израиль не позволит беженцам из Сирии проникать на его территорию - премьер
Израиль не допустит, чтобы беженцы из Сирии в условиях развития наступления правительственных войск на сирийском юге проникали на израильскую территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Что касается южной Сирии, то мы продолжим защищать наши границы", - сказал премьер, выступая на заседании кабинета министров.
Он отметил, что "по мере возможностей мы расширим гуманитарную помощь им, но не позволим вторгаться на нашу территорию".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израиль не допустит, чтобы беженцы из Сирии в условиях развития наступления правительственных войск на сирийском юге проникали на израильскую территорию, заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)