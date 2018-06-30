Израиль не позволит беженцам из Сирии проникать на его территорию - премьер

Израиль не допустит, чтобы беженцы из Сирии в условиях развития наступления правительственных войск на сирийском юге проникали на израильскую территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Что касается южной Сирии, то мы продолжим защищать наши границы", - сказал премьер, выступая на заседании кабинета министров.

Он отметил, что "по мере возможностей мы расширим гуманитарную помощь им, но не позволим вторгаться на нашу территорию".