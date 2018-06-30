ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанный мужчина, захвативший ранее в заложницу в московском магазине, оказался пьяным рецидивистом

01.07.2018 15:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Главным следственным управлением по городу Москве Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника) по факту происшествия в одном из московских супермаркетов, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

"На данный момент, мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан. Его личность установлена. Ранее он уже был судим за имущественные преступления", - сообщила Ю.Иванова в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что "в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сейчас с задержанным работают следователи СК России, проводится также опрос очевидцев ЧП, выясняются все обстоятельства.

"Пострадавшая женщина госпитализирована", - добавила Ю.Иванова.

Ранее в воскресенье начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали удерживавшего заложницу в магазине "Дикси" в Москве мужчину. "Совместными действиями полиции и Росгвардии мужчина задержан", - сказал он журналистам.

По его словам, освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного". "Ей оказывают помощь медики", - сказал Ю.Титов.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным следственным управлением по городу Москве Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника) по факту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почетной грамотой Горецкого райисполкома награжден заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Николай Кравцов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика