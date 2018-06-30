Задержанный мужчина, захвативший ранее в заложницу в московском магазине, оказался пьяным рецидивистом

Главным следственным управлением по городу Москве Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника) по факту происшествия в одном из московских супермаркетов, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

"На данный момент, мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан. Его личность установлена. Ранее он уже был судим за имущественные преступления", - сообщила Ю.Иванова в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что "в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сейчас с задержанным работают следователи СК России, проводится также опрос очевидцев ЧП, выясняются все обстоятельства.

"Пострадавшая женщина госпитализирована", - добавила Ю.Иванова.

Ранее в воскресенье начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали удерживавшего заложницу в магазине "Дикси" в Москве мужчину. "Совместными действиями полиции и Росгвардии мужчина задержан", - сказал он журналистам.

По его словам, освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного". "Ей оказывают помощь медики", - сказал Ю.Титов.