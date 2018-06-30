Посольство отслеживает ситуацию с пострадавшими в ДТП белорусами в Грузии

Посольство Беларуси в Грузии находится в контакте с белорусскими туристами, пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Кахетии.

«В результате ДТП в Грузии с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Посольство в Грузии работает в контакте с пострадавшими». – говорится в сообщении дипмиссии в Твиттере.

Как сообщалось, ДТП произошло в воскресенье на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси-Телави (административный центр региона Кахетия в Восточной Грузии). По одной из версий, на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, по другой - автобус вышел из строя, после чего он перевернулся. Причины устанавливаются.

В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части 276-й статьи УК Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

За последнее время это уже третье ДТП на Гомборском перевале. 9 июня почти на том же месте перевернулся микроавтобус с учащимися одной их тбилисских школ, которые ехали на экскурсию в Кахетию. В результате аварии тогда погибли четыре человека, в том числе ребенок.