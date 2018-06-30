В ДТП на востоке Грузии пострадали белорусские туристы

В результате дорожной аварии, произошедшей в воскресенье на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси-Телави (административный центр региона Кахетия в Восточной Грузии), пострадали белорусские туристы.

"В автобусе нас было 27 человек, в том числе 25 туристов из Беларуси", - сообщил журналистам сопровождавший туристическую группу гид грузинской компании Travel to Georgia.

По словам врачей Телавской больницы, куда были доставлено 16 пострадавших, у троих установлено сотрясение мозга, у одного оказались переломы конечностей и ему сейчас проводится операция, у остальных сравнительно незначительные травмы.

Причина аварии пока не известна. По одной из версий, на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, по другой - автобус вышел из строя, после чего он перевернулся.

Ранее СМИ сообщали, что автобус марки Suzuki, в котором находились туристы, с нескольких метров упал в овраг, в результате чего повреждения разной степени тяжести получили шесть туристов из России.

На месте происшествия продолжают находиться спасатели и патрульная полиция.

В связи с произошедшим ДТП МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части 276-й статьи УК Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

За последнее время это уже третье ДТП на Гомборском перевале. 9 июня почти на том же месте перевернулся микроавтобус с учащимися одной их тбилисских школ, которые ехали на экскурсию в Кахетию. В результате аварии тогда погибли четыре человека, в том числе ребенок.