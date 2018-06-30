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14-й тур футбольного чемпионата Беларуси в субботу продолжили три матча

01.07.2018 17:32 — Разное | ОНТ  
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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 14-й тур. «Ислочь» потерпела третье поражение подряд – команда уступила «Слуцку» со счётом 0:1.

Жодинское «Торпедо» обыграло «Торпедо» минское – 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Юсов. А в Гродно «Неман» и футбольный клуб «Минск» сыграли вничью – 2:2. Причём гости ушли от поражения на последних минутах встречи – отличился Дмитрий Антилевский.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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​В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 14-й тур. «Ислочь» потерпела третье поражение подряд – команда уступила «Слуцку» со счётом 0:1.
 
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