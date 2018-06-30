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Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»
Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участников встречи подготовили разнообразную программу. На сцене друг друга сменяли солисты и танцевальные коллективы, показавшие все разнообразие культур.
Фестиваль проводится уже во второй раз. Причём в 2017 году он был сугубо в национальном стиле. На этот раз демонстрировали всё многообразие, в том числе и кухни.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
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Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показ мод и...
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