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Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»

01.07.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Показ мод и белорусская кухня. Дипломаты вместе со своими семьями приняли участие в необычном фестивале

Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»

Для участников встречи подготовили разнообразную программу. На сцене друг друга сменяли солисты и танцевальные коллективы, показавшие все разнообразие культур.

Алон Шогам: «Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда»

Фестиваль проводится уже во второй раз. Причём в 2017 году он был сугубо в национальном стиле. На этот раз демонстрировали всё многообразие, в том числе и кухни.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Израиль был создан людьми, которые фактически приехали отсюда. То, что мы видим здесь – настоящая культура, культура людей. Я думаю, что больше, чем показать культуру людей, ничего не может быть, как дипломатия. Дипломатия — это тоже показать людям людей других. Мы это делаем здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Представители дипкорпуса приняли участие в фестивале «В Беларуси как дома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Показ мод и...
 
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