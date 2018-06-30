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В Голливуде создали робота-каскадёра
Новости мира. Инженеры кинокомпании «Walt Disney» представили публике гуманоида, который способен выполнять сложные акробатические трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прыжке с троса он совершает перевороты с вращением, корректирует свое положение при приземлении и даже принимает позу супергероя.
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Новости мира. Инженеры кинокомпании «Walt Disney» представили публике гуманоида, который способен выполнять сложные акробатические трюки, сообщили в программе...
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