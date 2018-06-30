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В Грузии автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
Новости Беларуси. Их жизни ничего не угрожает, у 25 человек травмы легкой и средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказывается помощь, а затем они смогут продолжить свое пребывание в Грузии по турпутевке.
Это произошло, когда автобус ехал по перевалу. Пока не ясно, что стало причиной его падения в овраг с высоты нескольких метров. Всего в автобусе находилось 27 человек. Они направлялись из Тбилиси в Телави. Посольство нашей страны держит на контроле ситуацию с пострадавшими.
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Новости Беларуси. Их жизни ничего не угрожает, у 25 человек травмы легкой и средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывается...
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