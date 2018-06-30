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В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина
Новости России. Преступник забаррикадировался в помещении и стал требовать 300 тысяч российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент преступник обезврежен сотрудниками полиции и взят под стражу. Заложнице потребовалась госпитализация. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений.
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Новости России. Преступник забаррикадировался в помещении и стал требовать 300 тысяч российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный...
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