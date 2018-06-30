В Москве мужчина взял в заложники сотрудника магазина

Новости России. Преступник забаррикадировался в помещении и стал требовать 300 тысяч российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На данный момент преступник обезврежен сотрудниками полиции и взят под стражу. Заложнице потребовалась госпитализация. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений.