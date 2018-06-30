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Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

01.07.2018 16:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Празднику любая погода не помеха – доказывают могилёвчане. День рождение любимого города они отмечают накануне главного государственного праздника страны. Областному центру исполнился 751 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Жители Могилёва разных веков теперь украшают фасад этнографического музей. Масштабная художественная композиция «Горожане» ко Дню города в Год малой родины подарила землякам Вера Юркова. Чтобы реализовать задумку, художнице потребовались десятки литров акриловой краски и месяц работы.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Вера Юркова, член союза художников Беларуси:
Вот эта угаданная мной тема легла на душу всем горожанам. Пока я делал роспись, ко мне подходило столько людей и все выражали своё добро и благодарили меня.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

А театрализованное шествие по центральной городской улице переносит уже в современность города. Здесь всё самое лучшее, то, чем гордится Могилёв. На праздник города приехали делегации городов-побратимов из семи стран мира.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Гости из немецкого Виттенберга, признаются, что визит в Могилёв быстрее поможет забыть ужас от футбольной катастрофы сборной Германии на планетарном форуме. Здесь им не дают скучать.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Хайнц Вемайер, председатель немецко-российского общества Виттенберга (Германия):
Особо нравятся люди, культура, чистота, порядок и гостеприимство.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Артурас Шульсас, заместитель мэра Клайпеды (Литва):
В Беларуси был где-то 9 лет назад. Могу сказать, что все изменения позитивные. Люди, белорусы, очень гостеприимные, сердечные. Это мы давно знаем.
Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

2018 год для Могилёва ответственный. В октябре здесь ждут гостей V Форума регионов Беларуси и России. Город готовится и меняется на глазах.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Владимир Цумарев, председатель Могилёвского горисполкома:
Конечно, нам ещё много надо сделать к этому Форуму. Самое главное - трудовые коллективы, общественность Могилёва нацелены на это.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Концерты, дискотеки, выставки, интерактивные площадки, фестивали красок и водных фонариков. Куда не глянь, везде праздник, везде улыбки и отличное настроение. Даже несмотря на проливной дождь.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Светлана Черненко, житель Могилёва:
Ничего страшного, что плохая погода. У всего Могилёва хорошее настроение.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Алина Мороз, житель Могилёва:
У нас самый лучший город, потому что здесь всегда весело, люди открытые, много праздников.

А ещё в 2018 году Могилёв носит статус молодёжной столицы страны. Наверняка потому на День города пешеходную улицу отдали молодым и креативным.

Могилёв масштабно отметил 751 день рождения

Юрий Прокопенко, СТВ:
Все большие выходные Могилёв будет праздновать. Это только так называется – День города. На самом деле, дней целых три. Таким образом, горожан подведут к главному государственному празднику – Дню Независимости.

 
 
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Новости Беларуси. Празднику любая погода не помеха – доказывают могилёвчане. День рождение любимого города они отмечают накануне главного государственного...
 
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