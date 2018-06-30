ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар»

01.07.2018 16:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусский фильм выдвинут на «Оскар». Претендентом на премию стала кинокартина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.  

«Хрусталь» будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». Этой новостью режиссёр поделилась на странице в Facebook.  

Действие фильма разворачивается в Беларуси второй половины 1990-ых. Главная героиня – минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Для получения визы девушке нужно оформить документы, а в них должны быть прописаны место работы и зарплата. При заполнении бумаг минчанка делает ошибку, из-за чего ей нужно неделю провести в маленьком городке, куда будут звонить из посольства, чтобы проверить информацию.  

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»  

Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар»

Во время съёмок фильма с белорусами сотрудничали специалисты из США, Германии и России. Кинокартина уже была представлена на международных фестивалях в Нью-Йорке, Котбусе и Таллине. В Эстонии «Хрусталь» получил главную награду в секции Works in Progress за успешное сочетание творческого и коммерческого потенциалов. В Беларуси фильм должен выйти 30 августа.  

В прошлом году Дарья Жук дала большое интервью программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым на СТВ. Режиссёр рассказала о странных вопросах, которые задают белорусам за границей, про фильмы 1990-ых, и о том, что думают американцы относительно белорусской столицы (здесь подробнее).  

Весной 2018 года на Лазурном берегу завершился 71 международный Каннский кинофестиваль.  

Главную награду получил японский режиссёр Хирокадзу Корээда – подробности здесь.  

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский фильм выдвинут на «Оскар». Претендентом на премию стала кинокартина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.   «Хрусталь» будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Автобус с белорусскими туристами перевернулся на востоке Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика