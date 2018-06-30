"Лента.ру" . 56-летнего мужчину, проработавшего на заводе 38 лет, арестовали в мае после того, как один из сотрудников заметил странный порошок на сэндвиче, сообщает





В еду подсыпали ацетат свинца — высокотоксичное и практически безвкусное вещество, которое может привести к серьезному повреждению органов.





Во время обысков дома у сотрудника завода нашли и другие опасные ингредиенты, в том числе ртуть и кадмий, а в сумке у него обнаружили бутылочку с порошкообразным веществом.





При этом выяснилось, что начиная с 2000 года в компании умер 21 сотрудник. Причиной становились сердечные приступы и рак, которые могли быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.





Кроме того, сейчас двое сотрудников ARI Armaturen находятся в коме, а еще один на диализе.







