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Цинично убил 20 коллег: скрытный немец "спалился" на сэндвиче
В Германии рядового сотрудника компании по производству металлических деталей ARI Armaturen в городке Шлос-Хольте-Штукенброк заподозрили в убийстве 21 коллеги.
56-летнего мужчину, проработавшего на заводе 38 лет, арестовали в мае после того, как один из сотрудников заметил странный порошок на сэндвиче, сообщает
В еду подсыпали ацетат свинца — высокотоксичное и практически безвкусное вещество, которое может привести к серьезному повреждению органов.
Во время обысков дома у сотрудника завода нашли и другие опасные ингредиенты, в том числе ртуть и кадмий, а в сумке у него обнаружили бутылочку с порошкообразным веществом.
При этом выяснилось, что начиная с 2000 года в компании умер 21 сотрудник. Причиной становились сердечные приступы и рак, которые могли быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.
Кроме того, сейчас двое сотрудников ARI Armaturen находятся в коме, а еще один на диализе.
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В Германии рядового сотрудника компании по производству металлических деталей ARI Armaturen в городке Шлос-Хольте-Штукенброк заподозрили в убийстве 21 коллеги.
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