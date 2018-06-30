Жители Кишинёва протестуют против отмены итогов выборов мэра

Тысячи протестующих собрались в центре молдавской столицы, чтобы выразить своё несогласие с решением суда отменить итоги выборов главы Кишинёва.

По их итогам новым мэром города должен был стать лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Однако суд признал результаты выборов недействительными, после чего Центризбирком Молдовы, следуя решению Фемиды, окончательно их аннулировал. Более того, было принято решение завершить избирательный процесс, то есть повторное голосование не состоится.

Это вызвало негодование оппозиционно настроенной части молдавского общества. Главным виновником сложившейся ситуации протестующие считают лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.