Сморгонцы присоединились к республиканской акции «День вышиванки»

Популяризация национальных традиций и расширение духовного сознания белорусов стали главными целями общереспубликанской акции — Дня вышиванки, которую было решено провести накануне Дня Независимости нашей страны.

Импровизированная сцене в парке нарядно украшенна белорусскими рушниками. Под звуки музыки на ней появляются ведущие и объявляют о начале арт-феста «Узоры роднага краю». Декорции, наряды ведущих, песни в народном стиле погружают зрителей в исконную белорусскость. Такой праздник в Сморгони празднуется впервые. И есть в нём свой почерк, своя душа и, конечно же, самобытность. К сожалению, ненастная погода помешала многим сморгонцам увидеть всё это вживую.

После концерта с участием самодеятельных и творческих артистов, на сцену была приглашена первый секретарь Сморгонского РК ОО "БРСМ" Татьяна Гетманович, которая озвучила итоги фотоконкурса «Селфи с вышиванкой» и наградила победителей Дипломами и сладкими призами. Всего – шесть победителей. Это – первичная организация БРСМ ЗОСа, народный ансамбль народной песни "Хуторок", Надежда Гиль, Ольга Царик, Юлия Буйновская и Мрочко Оксана. Лучшие фотоработы можно было увидеть на выставке-фотосушке, размещённой рядом со сценой.

К республиканской акции присоединилась Сморгонская районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки. Работники яслей-сада №6 испекли пряники в форме белорусских рубашек и сладкой цветной мастикой нанесли белорусские узоры. Полюбоваться пряниками могли все желающие. А вот отведать их посчастливилось детям из домов семейного типа семей Кот и Ведень, куда работники сада отправились в тот же день.





























Акцию «Вышиванка для друга» провела и Сморгонская районная организация ОО «Белорусский союз женщин». Её председатель Татьяна Копач вместе с председателем первичной организации ОО «БСЖ» СОЗа Надеждой Старовойтовой также посетили семьи Ведень и Кот. Детям гости подарили большой торт. Сладкому подарку ребята были очень рады.













Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.



