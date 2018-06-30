Акция протеста в центре Кишинева завершилась маршем по центральным улицам города и принятием резолюции

Участники акции протеста в Кишиневе после двухчасового митинга протеста решили провести "Марш свободы", требуя утверждения результатов выборов мэра Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", выступая на митинге, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что "власти украли голоса людей".

"После того, как они украли миллиард долларов, выгнали людей из страны в поисках лучшей жизни, они украли даже голоса. Так устанавливается диктатура в стране, когда выборы уже ничего не решают. Мы должны действовать, должны выстоять, чтобы сопротивляться диктатуре и отстаивать свою свободу", - заявила М.Санду.

Она подчеркнула, что созданный Комитет национального сопротивления будет координировать акции протеста, которые будут проводиться постоянно, чтобы "усилить давление на власти и заставить их уйти".

Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, победивший на выборах мэра Кишинева, призвал участников манифестации "продолжить акции протеста до победного конца".

"Мы должны продолжить протесты до тех пор, пока не освободим нашу страну. Речь не идет о мандате мэра, о выборах Кишинева. Речь идет о нашей с вами свободе, о судьбе будущих поколений. Я призываю вас создавать ячейки сопротивления в каждом населенном пункте, чтобы выстоять перед угрозой надвигающейся диктатуры", - заявил А.Нэстасе.

Он заявил, что "власти стремятся организовать провокации и кровопролитие".

"Мы этого не допустим. Этого не должно случиться. Наша задача состоит в том, чтобы полиция перешла на сторону народа. Это - наша задача на ближайшее время! Народ и полиция - едины", - сказал А.Нэстасе.

В принятой резолюции участники акции протеста потребовали признания результатов выборов мэра Кишинева, отмены смешанной избирательной системы и проведения парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе, а также привлечения к ответственности судей, которые признали результаты выборов мэра Кишинева недействительными.

В случае если эти требования не будут выполнены, манифестанты обещают инициировать мирные действия гражданского неповиновения - забастовки, блокирование государственных учреждений и путей сообщения.

Авторы резолюции постановили созвать 26 августа общее собрание граждан страны с участием представителей всех населенных пунктов и диаспоры.

Другие политические лидеры на митинге не выступали. К манифестантам обратились гражданские активисты, общественники, политологи, журналисты и члены созданного на прошлой неделе Комитета национального сопротивления.

Сотни полицейских следят за порядком, но в действия манифестантов не вмешиваются. Движение транспорта по центральным улицам Кишинева полностью перекрыто. По данным полиции, в манифестации приняли участие около пяти тысяч человек. Организаторы утверждают, что на площади было, как минимум, в десять раз больше людей.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" А.Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его соперник - 47,43%. Сразу после выборов, И.Чебан признал свое поражение и поздравил А.Нэстасе с победой. После этого, социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

Все инстанции, в том числе Высшая судебная палата признали выборы "недействительными". Суды мотивировали свое решение призывами кандидатов к избирателям в день выборов. Суд расценил как "агитацию" в день выборов призывы выходить на голосование.

В пятницу Центральная избирательная комиссия приняла к сведению решения судов, прекратила избирательный процесс и постановила, что обязанности мэра Кишинева будет исполнять до следующих выборов в июне 2019 года и.о. мэра, который назначается Муниципальным советом.