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С Марадоны сняты полномочия посла FIFA за оскорбительные жесты на матче Аргентина – Нигерия

01.07.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Международная федерация футбола (FIFA) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Причиной стало поведение председателя правления брестского «Динамо» на матче Аргентина – Нигерия.  

Как сообщает Diario Correo, на протяжении нескольких лет знаменитый аргентинский футболист сотрудничал с FIFA в качестве посла. Однако во время ЧМ-2018 Марадона не лучшим образом проявлял себя на трибунах.  

Последней каплей для федерации футбола стали неприличные жесты аргентинца во время матча Аргентина – Нигерия, которые широко распространились по интернету и в СМИ.  

В FIFA посчитали поведение Марадоны постыдным и неприемлемым для занимаемой им должности, в результате чего с легендарного футболиста были сняты полномочия посла.  

Ранее стало известно, что Диего Марадоне ежедневно выплачивается 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов), а также ему компенсировались переезды, размещение и многие другие расходы.  

После матча Аргентина – Нигерия появилась информация, что Марадона был госпитализирован.  

Футболист опроверг эту информацию – здесь подробнее.  

 
 
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Международная федерация футбола (FIFA) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Причиной стало поведение председателя правления брестского «Динамо» на матче...
 
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