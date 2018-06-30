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С Марадоны сняты полномочия посла FIFA за оскорбительные жесты на матче Аргентина – Нигерия
Международная федерация футбола (FIFA) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Причиной стало поведение председателя правления брестского «Динамо» на матче Аргентина – Нигерия.
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Последней каплей для федерации футбола стали неприличные жесты аргентинца во время матча Аргентина – Нигерия, которые широко распространились по интернету и в СМИ.
В FIFA посчитали поведение Марадоны постыдным и неприемлемым для занимаемой им должности, в результате чего с легендарного футболиста были сняты полномочия посла.
Ранее стало известно, что Диего Марадоне ежедневно выплачивается 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов), а также ему компенсировались переезды, размещение и многие другие расходы.
После матча Аргентина – Нигерия появилась информация, что Марадона был госпитализирован.
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Международная федерация футбола (FIFA) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Причиной стало поведение председателя правления брестского «Динамо» на матче...
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