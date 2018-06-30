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Порошенко пообещал возвращение украинского флота в Севастополь

01.07.2018 18:26 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко пообещал возвращение украинского флота в Севастополь

Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков с днем ВМС. В своем обращении он вновь поднял тему украинского флага в Севастополе, пообещав поднять украинский флаг в Севастополе.

В поздравлении Порошенко, которое он опубликовал в своем Facebook, президент Украины заявил, что верит в возрождение и приумножение морской славы Украины.

«Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — заявил президент.

Порошенко также поблагодарил моряков за верность воинскому долгу. «Желаю всем нам решимости на пути к нашей великой победе», — добавил он.

Поздравил украинские ВМС и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, сообщает агентство УНИАН. Он заявил, что Украина «издавна была мощной морской державой».

По словам чиновника, история украинского флота берет начало во времена Киевской Руси и Запорожской Сечи. При этом Турчинов вспомнил, что украинский флот появился сто лет назад, когда часть кораблей Черноморского флота перешла под юрисдикцию Украинской народной республики.

Также Турчинов заявил, что верные присяге военные моряки «помешали планам Кремля уничтожить независимость Украины».

«Должны быть построены современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы», — выразил надежду секретарь СНБО.

После событий 2014 года, когда Севастополь по итогам референдума стал частью России, отказавшиеся переходить на сторону Москвы украинские моряки вывели семь своих кораблей из Крыма. В настоящее время основным местом базирования украинских ВМС является Одесса, пишет РБК.

 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков с днем ВМС. В своем обращении он вновь поднял тему украинского флага в Севастополе, пообещав поднять украинский...
 
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