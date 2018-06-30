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Порошенко пообещал возвращение украинского флота в Севастополь
01.07.2018 18:26 — Разное | Ежедневник
Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков с днем ВМС. В своем обращении он вновь поднял тему украинского флага в Севастополе, пообещав поднять украинский флаг в Севастополе.
В поздравлении Порошенко, которое он опубликовал в своем Facebook, президент Украины заявил, что верит в возрождение и приумножение морской славы Украины.
«Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — заявил президент.
По словам чиновника, история украинского флота берет начало во времена Киевской Руси и Запорожской Сечи. При этом Турчинов вспомнил, что украинский флот появился сто лет назад, когда часть кораблей Черноморского флота перешла под юрисдикцию Украинской народной республики.
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков с днем ВМС. В своем обращении он вновь поднял тему украинского флага в Севастополе, пообещав поднять украинский...
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