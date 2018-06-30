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В Беларуси с 1 июля военным пересчитают пенсии и появится список трудных жизненных ситуаций

01.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси с 1 июля военным пересчитают пенсии и появится список трудных жизненных ситуаций

С 1 июля в Беларуси военные пенсионеры получат прибавку, а также появится перечень типовых трудных жизненных ситуаций в соответствии с декретом №3. 

В соответствии с президентским указом № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» с 1 июля в Беларуси в очередной раз пересчитают пенсии военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей. В отношении них при назначении выплат будет применяться корректирующий коэффициент 0,9.
 
Пересмотр пенсий указанным категориям происходит в 4 этапа — с 1 сентября 2017 года (корректирующий коэффициент в 0,83), 1 декабря 2017 года (0,85), с 1 июля 2018-го (0,9) и 1 января 2019-го (0,95). Таким образом, предстоит еще один этап пересмотра выплат. А с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент применяться не будет. Аналогичные подходы к регулированию размеров пенсий военнослужащих были применены в России при повышении размеров их денежного довольствия с 1 января 2012 года.
 
Также к 1 июля Министерство труда и социальной защиты сформирует примерный перечень трудных жизненных ситуаций, по которым граждан, подпадающих под действие декрета №3 «О содействии занятости», полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Как ранее заявляла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, при подготовке таких типовых рекомендаций для территориальных комиссий будет учтен накопленный ими ранее опыт. В перечень таких ситуаций, предположительно, войдут уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. Утвержденный перечень планируется направить в регионы уже в июле. Те, кто потенциально может быть освобожден полностью или частично от уплаты ЖКУ, смогут обращаться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. 
 
БелТА.
 
 
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С 1 июля в Беларуси военные пенсионеры получат прибавку, а также появится перечень типовых трудных жизненных ситуаций в соответствии с декретом №3. 
 
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