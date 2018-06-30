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Мы за Беларусь!

01.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Мы за Беларусь!

Концертная программа под таким названием прошла в Свислочи.

 

 

 

 

 

 

На открытой площадке районного центра культуры и народного творчества звучали песни в исполнении народного хора "Сузор'е" и его солистов. Свое творчество дарили свислочанам и гости из Зельвы – артисты народной эстрадной студии "Ретро". Несмотря на прохладную погоду, настроение у зрителей было солнечным. Песни из репертуара известных эстрадных исполнителей явно согревают душу.

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

Мы за Беларусь!

 

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 
 
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Концертная программа под таким названием прошла в Свислочи.
 
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