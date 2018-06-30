Мы за Беларусь!

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01.07.2018 — Разное | Свислочская газета
Концертная программа под таким названием прошла в Свислочи.
На открытой площадке районного центра культуры и народного творчества звучали песни в исполнении народного хора "Сузор'е" и его солистов. Свое творчество дарили свислочанам и гости из Зельвы – артисты народной эстрадной студии "Ретро". Несмотря на прохладную погоду, настроение у зрителей было солнечным. Песни из репертуара известных эстрадных исполнителей явно согревают душу.
Наталья ТУРКО.
Фото автора.
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Концертная программа под таким названием прошла в Свислочи.
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