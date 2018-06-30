Не забыт подвиг героев





Во всех сельсоветах Свислочского района прошли митинги, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

В Свислочском сельсовете он состоялся у памятника погибшим землякам в д. Рожки. Присутствующих поздравили с наступающим праздником председатель сельисполкома Сергей Маркушевский и заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко.



Открывая митинг, Сергей Эдуардович сказал о том, что на территории сельсовета свято чтят память о погибших земляках, имена которых увековечены на памятниках и обелисках.



– Прошло 74 года после последних залпов войны на нашей многострадальной земле, но не забыты подвиг и имена героев, отдавших жизни за наши свободу и независимость, – сказал председатель сельсовета. – И пока мы будем помнить, они будут жить в наших сердцах.



Эту мысль продолжила заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко:



– День Независимости – главный праздник страны. Мы всегда должны помнить о том, какую дорогую цену заплатил белорусский народ за свою независимость. Еще крепче должна быть наша память о всех, кто не дожил до сегодняшнего дня.



Участники мероприятия почтили минутой молчания память героев войны. К памятнику были возложены цветы.

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.