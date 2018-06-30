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Не забыт подвиг героев
01.07.2018 — Разное | Свислочская газета
Во всех сельсоветах Свислочского района прошли митинги, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.
В Свислочском сельсовете он состоялся у памятника погибшим землякам в д. Рожки. Присутствующих поздравили с наступающим праздником председатель сельисполкома Сергей Маркушевский и заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко.
Игорь БОЯРКИН.
Фото автора.
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Во всех сельсоветах Свислочского района прошли митинги, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.
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