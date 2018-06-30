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Не забыт подвиг героев

01.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Не забыт подвиг героев

Во всех сельсоветах Свислочского района прошли митинги, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

 

В Свислочском сельсовете он состоялся у памятника погибшим землякам в д. Рожки. Присутствующих поздравили с наступающим праздником председатель сельисполкома Сергей Маркушевский и заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко.


Открывая митинг, Сергей Эдуардович сказал о том, что на территории сельсовета свято чтят память о погибших земляках, имена которых увековечены на памятниках и обелисках.


– Прошло 74 года после последних залпов войны на нашей многострадальной земле, но не забыты подвиг и имена героев, отдавших жизни за наши свободу и независимость, – сказал председатель сельсовета. – И пока мы будем помнить, они будут жить в наших сердцах.


Эту мысль продолжила заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко:


День Независимости – главный праздник страны. Мы всегда должны помнить о том, какую дорогую цену заплатил белорусский народ за свою независимость. Еще крепче должна быть наша память о всех, кто не дожил до сегодняшнего дня.


Участники мероприятия почтили минутой молчания память героев войны. К памятнику были возложены цветы.

 

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.

 
 
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Во всех сельсоветах Свислочского района прошли митинги, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.
 
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