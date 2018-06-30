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«Облавы происходят постоянно, стабильно напоминают нам свое место». ОМОН проверял ЛГБТ-вечеринку в клубе «Бурлеск»

01.07.2018 18:12 — Разное | KYKY  
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Вчера мы писали о том, что в один из минских клубов, где проводилась закрытая ЛГБТ-вечеринка, «пришел» с проверкой ОМОН. Координатор проекта «Дело Пи» Андрей Завалей рассказал KYKY подробности инцидента. 

Инцидент произошел в бывшем клубе «Бурлеск». Сейчас на его месте находится кофейня, но, по словам Андрея, по выходным там устраивают ЛГБТ-вечеринки. Как выяснилось, «проверяли» заведение не первый раз: «Облавы на гей клубы в Беларуси происходят постоянно, несколько раз в год стабильно напоминают нам своё место», – говорит Андрей. 

О том, как это проводили проверку на этих выходных, Андрею рассказали очевидцы события: 

«Всех заставили собраться на танцполе и держали стоя, как стадо, без каких-либо объяснений, в течение двух часов. На просьбу сходить в туалет отвечали: «Стоять!», –  и никому не разрешали выйти. Уже ближе к концу девушек начали выпускать в туалет. Двух человек задержали, то ли потому, что не очень были покладистые, то ли потому, что у них были при себе только водительские удостоверения, хотя они же являются документом, подтверждающим личность». 

Как выяснилось, клубы, в которых проводят вечеринки, якобы проверяют на наличие нелицензионного алкоголя и несовершеннолетних гостей. В этот раз причина проверки была та же, но в «Бурлеске» ничего противозаконного, по словам очевидцев, не нашли. 

 
 
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Вчера мы писали о том, что в один из минских клубов, где проводилась закрытая ЛГБТ-вечеринка, «пришел» с проверкой ОМОН. Координатор проекта «Дело Пи» Андрей...
 
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