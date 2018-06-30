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Подведение итогов минувшего года в Гродно

01.07.2018 — Разное | Ивьевский край  
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29 июня в Гродненском областном драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Беларусь. Участие в нем, помимо редакции газеты «Iўеўскі край», приняли: председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, председатель Ивьевского сельсовета Таиссия Валентиновна Лось, председатель Ивьевского районного объединения организаций профсоюзов Анатолий Павлович Буклис, председатель Ивьевской районной ветеранской организации Иван Станиславович Жидель, первый секретарь Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Юлия Владимировна Драбович, заместитель директора по идеологической работе Государственного лесохозяйственного учреждения «Ивьевский лесхоз» Иван Михайлович Мингинович, а также директор Государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад - средняя школа» Ольга Эдвардовна Чесновская.

Подведение итогов минувшего года в Гродно

С приветственным словом к гостям и участникам собрания обратился председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Васильевич Кравцов. Он отметил, что в обретение независимости нашей страны огромный вклад внес принеманский край: в военное время жители гродненщины с оружием в руках защищали свой дом и свою Родину. Сегодня же в области ведется перевооружение производства, осваиваются новые виды продукции, развивается социальная сфера, открываются новые учреждения образования, медицины, культуры, реставрируются старинные замки. «День Независимости – это дань уважения многим поколениям белорусского народа, которые ценой огромных усилий и жертв завоевали независимость и свободу своей страны», - сказал Владимир Васильевич, а после поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за победу, за вклад в развитие нашего государства и за идеологическую работу — воспитание молодого поколения.

Подведение итогов минувшего года в Гродно

Подведение итогов минувшего года в Гродно

Во время торжества председатель облисполкома вручил дипломы лауреатам премии Гродненского областного исполнительного комитета за достижения в области качества 2017 года и лауреатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года. Также он вручил свидетельство о занесении в Книгу славы Гродненской области кавалера ордена Трудовой Славы Ивана Куровского.

Мероприятие завершил праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Гродненской области.

П. Подберезная.

 
 
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29 июня в Гродненском областном драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Беларусь. Участие в нем,...
 
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