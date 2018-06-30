Что такое ромашкоуборочные комбайны и где они работают

– Это универсальная высокопроизводительная техника,– рассказывает директор предприятия Владимир Мурашко. – Приспособлена не только для уборки ромашки, а еще для сбора цветков любых лекарственных растений, заготовки листьев и травы.













Всего на 500 га земли в промышленных масштабах «Калина» выращивает 28 наименований лекарственных растений. Порядка 50 га занимают пряно-ароматические травы. Еще часть площадей отведена под такие экзотические травы, как донник желтый, маклея сердцевиная, шлемник байкальский и др, технологии выращивания которых еще отрабатываются. По словам специалистов компании, для выхода на промышленные масштабы потребуется не менее 4 лет.





Для увеличения объемов производства и линейки продукции здесь планируют пустить в оборот еще дополнительные 200 га угодий. А также ввести в эксплуатацию 4-й промышленный корпус, здание под который недавно приобретено на аукционе за 25 тыс. белорусских рублей.





В бывшую пищаловскую школу, благодаря стараниям ее выпускника Владимира Мурашко, нынешнего руководителя «Калины» и депутата местного Совета в одном лице, вдохнут новую жизнь.





На 1600 квадратах и участке в один гектар разместятся, помимо производственных цехов, спортивный зал, ботанический сад с лекарственными травами, зона отдыха.





– Принимая решение о вовлечении в оборот неиспользуемого здания бывшей школы, я руководствовался прежде всего эмоциональной составляющей, – рассказывает Владимир. – В этой деревеньке, где сейчас 100 домов, я вырос, провел детство, здесь создал семью и основал предприятие. Я не хотел, чтобы с этим зданием произошло тоже, что когда-то с детским садом. Его в свое время закрыли и 6 лет здание пустовал. Я хотел его приобрести, но из-за определенных бюрократических моментов не смог. А через три года его сровняли с землей. Школу, которую закрыли в прошлом году и уже разморозили систему отопления, ждала та же участь.





Теперь деревенька, расположенная в 5 км от Орши, благодаря созданию новых рабочих мест, развитию производства и социальной инфраструктуры, получит новый импульс в развитии.





Только за последнее время, с вводом в эксплуатацию третьего корпуса предприятия, создано 3 новых рабочих места. Здесь теперь сосредоточен центр переработки продукции – сушка, измельчение, хранение.





На сегодняшний день общество выпускает 3 линейки продукции. Это лекарственные травы, биологически активные добавки к пище и фиточаи. Благодаря увеличению мощностей и возможностей, на выходе – две совершенно новые линейки продукции от «Калины». К слову, все сырье, кроме клюквы и черники, используемых в производстве БАДов и фиточаев, выращивается на полях «Калины». В том числе смородина и шиповник.





Также в ближайших планах бизнесмена – освоение рынков ближнего и дальнего зарубежья. А пока продукцию от «Калины» можно повсеместно найти в государственных и частных аптеках Беларуси.