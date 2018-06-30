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Алина Талай: Даже в лучшей моей попытке вижу ошибки

01.07.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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«Тренировки под своим собственным руководством помогли Алине Талай выйти на новый уровень, но ее поиски знаний – это гонка, которая никогда не кончается».

Алина Талай: Даже в лучшей моей попытке вижу ошибки
Так пишет Кэфел Дэннехи в своей статье о белоруске для журнала Spikes, публикуемого на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«В спорте, так же, как и в жизни, лучшие из лучших обладают одинаковой манией самосовершенствования. Все равно что бездонный колодец желания – знать больше, учиться больше, быть больше.

Алина отвечает на звонок, сидя в минском кафе. Она только-только с урока немецкого – небольшое восстановление знаний, которое 29-летняя спортсменка предприняла в последний месяц.

«Мой мозг сейчас немножко взрывается, – говорит она. – Это немецкий для начинающих. Занимаюсь, потому что два года жила в Австрии и не смогла его хорошо усвоить, мне стыдно, и хочу выучить больше».

А когда Талай настроилась на впитывание знаний, она может переключиться в нужный режим в одно мгновение.

В атлетике редко встретишь спортсмена мирового уровня, желающего – или могущего – тренировать себя самому, особенно в таком жутко техничном виде, как бег на 100 метров с препятствиями.

Но Алина поездила по миру, поработала с самыми большими гуру в этом виде спорта, и постоянно наблюдала, слушала, училась. Все для того, чтобы в один прекрасный день взять в свои руки полный контроль над своей карьерой и направить ее к самой вершине.

«Это было не легкое решение, – поясняет она. – Но у меня большой опыт работы с разными системами тренировок. Тренировалась в Австрии, где в основном видела немецкую систему, полтора года была в США в академии IMG во Флориде, и после моего недавнего не такого уж блестящего сезона сказала, что попробую тренировать себя сама и совместить все эти системы».

«И, – добавляет белоруска. – Это вроде как сработало».

Сказочный забег

В прошлом месяце за один магический вечер в австрийском Санкт-Пёльтене Талай дважды переписала свой персональный рекорд, сначала пробежав 12.61, а затем, обогнав чемпионку Европы Синди Роледер, стерла и эту отметку, не поверив своим глазам, когда увидела новое время – 12.41.

«Я не могла поверить. Я думала, что так быстро бегать нельзя. И ожидала 12.60. Это было что-то невероятное», – вспоминает она.

Всем, кто задавался вопросом, а было ли достижение Талай легитимным, получили ответ в ближайшие недели, когда она доказала, что это была не случайность, финишировав второй в Осло с временем 12.63, а затем третьей в Стокгольме с 12.55, и наконец, выиграв национальный чемпионат с 12.50, и все это без помощи ветра.

«Я не могла поверить в свои 12.41 до прошлой недели. Это ведь просто космос. Но когда выступала в Минске, то, наконец, поверила, что готова бегать по-настоящему быстро», – говорит спортсменка.


Алина Талай. Фото: Facebook

Творческий процесс

Бег на 100 метров с препятствиями сродни произведению искусства – 12-секундной пьесе, которую можно разбить на отрезки с методичной точностью инженера.

По существу, Талай совмещает в себе всех: спортсменку, ученого и архитектора своей судьбы.

«Честно говоря, даже не знаю, как много часов провела, пересматривая видео на телефоне с упражнениями, забегами, прыжками и всем остальным, – комментирует она. – Ведь нужно снимать себя, чтобы видеть все видео, видеть технику, как и что ты делаешь в течение года, и находить свои слабости. Это нелегко, и я очень от этого устаю».

«Но это и круто, потому что я знаю, что мне надо делать, что для меня лучше. Становишься частью творческого процесса», – добавляет Алина.

Для нее это уже давно не в новинку. Если говорить по правде, то образование Талай в легкой атлетике идет уже два десятка лет.

Она выросла в Орше – маленьком городе на северо-востоке Беларуси. Ее талант заметил в возрасте 13 лет школьный учитель, который увидел, что девочка превосходит в скорости всех остальных сверстниц.

В те ранние годы Алина бегала спринты, преодолевала препятствия и прыгала. Но травма нижней части спины в 15 лет вынудила ее оставить прыжки.

В подростковом возрасте атлетика была не больше чем хобби, но в 2008-м спортсменка финишировала четвертой на чемпионате мира IAAF среди юниоров в Быдгоще, пробежав финальный забег на 100 метров с препятствиями за 13.31. И тогда она начала мечтать.

«Я подумала, что бег может стать моей профессией и я смогу на этом немного заработать. Поэтому после этого занялась атлетикой серьезно», – говорит Талай.

На развилке

В 2014-м Алина пришла к развилке на своей дороге: осаждаемая проблемами с травмами перед чемпионатом Европы в Цюрихе, в финале она смогла финишировать только пятой.

«Я решила, что мне надо сделать что-то новое или уйти, потому что травмы делали процесс тренировок неприятными, – говорит спортсменка. – В итоге переехала в Австрию, где тренировалась с новым тренером, и моя карьера улучшилась».

Она провела два года под началом Филиппа Унфрида и вышла на новый уровень, выиграв бронзу чемпионата мира 2015 года в Пекине.

«Это было для меня большим толчком. Дало понять, что могу соревноваться с лучшими в мире, – поясняет Талай. – И убедило продлить карьеру еще на 5 лет».


Алина Талай. Фото: Facebook

Эта медаль обещала хорошие новости и в будущем году, но уже на самых подступах к пьедесталу в Рио мечты Алины об олимпийском золоте разбились вдребезги.

В полуфинале бега на 100 метров с препятствиями она потеряла равновесие на восьмом барьере, еле удержалась на ногах на последних двух, и оказалась на последнем месте с 13.66.

«Можете себе представить, – рассказывает белоруска. – Готовишься 4 года, а потом 12 секунд – и у тебя ничего нет. Это было большим разочарованием. Я взяла перерыв на 2 месяца и ничего не делала, просто забыла о дорожке, а потом решила, что надо изменить что-то еще».

«После этого я переехала во Флориду работать с новым тренером. Такие сумасшедшие решения – это мое. Я знаю, что мне надо делать что-то другое, чтобы достичь мечты, поэтому совершаю перемену немедленно», – говорит она.

Талай провела полтора года с наставником Лорен Сигрейв, а после этого вернулась домой, чтобы приготовиться к сезону-2018.

Она стала своим собственным тренером, но не осталась одна. На базе в Минске Алина тренирует 21-летнего бегуна с препятствиями и бегает вместе с ним. А за рубежом регулярно договаривается с европейскими спринтерами, чтобы потренироваться вместе.

«На соревнованиях мы – соперники, но в жизни – друзья, – комментирует она. – Это круто – подталкивать друг друга и смотреть, что могут другие, какую технику они применяют. Это помогает тренироваться и самой».

Талай также с 2016 года работала от имени своих коллег в комиссии легкоатлетов IAAF, из состава которой вышла несколько недель назад по семейным причинам.

«В эти два года мы действительно видели, что наши голоса слышат, – говорит она. – Это было круто, и я надеюсь, в дальнейшем станет еще лучше. Будет интересно наблюдать, как легкая атлетика становится одним из самых популярных видов спорта в мире, потому что сейчас мы меняемся».

Направление – Берлин

К этому моменту Талай выиграла две золотых медали на чемпионате Европы в помещении, одну бронзу чемпионата мира на открытом воздухе, а также золото и серебро на чемпионате Европы на открытом воздухе.

В августе она надеется что-то добавить к своей коллекции на чемпионате Европы в Берлине – кульминации ее спортивного года.

«Хочу быть лучшей, как и каждый спортсмен. Постараюсь показать максимум из того, что могу, и выступить в Берлине хорошо», – обещает Алина.

По пути туда она, скорее всего, посетит соревнования Золотой лиги IAAF в Рабате и Лондоне. А между ними будет занята просмотром своего телефона, сканируя видео в поисках долей секунд и сантиметров.

«Даже в самой лучшей моей попытке за 12.41 я вижу много ошибок, – говорит Талай. – Иногда прямо больно на это смотреть – как я бегу. Думаешь: «О боже, ну что я делаю?»

«Но это хорошо, потому что я могу усовершенствовать все аспекты своего бега, и сделать его еще лучше», – добавляет она».

 
Теги: Минск
 
 
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«Тренировки под своим собственным руководством помогли Алине Талай выйти на новый уровень, но ее поиски знаний – это гонка, которая никогда не кончается».
 
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