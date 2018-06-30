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Нападающий сборной Бразилии Неймар на тренировке забил гол, находясь позади ворот
В матче 1/8 финала сборная Бразилии встретится с Мексикой. Игра пройдет 2 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
На ЧМ-2018 Неймар провел три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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В матче 1/8 финала сборная Бразилии встретится с Мексикой. Игра пройдет 2 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
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