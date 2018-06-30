﻿ Осенью в Америке появятся роботы-киоски по продаже овощей и фруктов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осенью в Америке появятся роботы-киоски по продаже овощей и фруктов

01.07.2018 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Американский разработчик Robomart планирует этой осенью запустить беспилотные киоски для продажи фруктов и овощей, пишет VentureBeat. Первый прототип высокотехнологичных киосков стартап показал на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Robomart занимается разработкой полностью беспилотных фургонов без водительского места. Согласно законодательству Калифорнии, где компания начнет тестировать свои автономные киоски, заниматься разработкой беспилотных автомобилей могут только компании, получившие необходимую лицензию. Robomart не планирует ее получать, поскольку управление фургоном будет осуществляться не искусственным интеллектом, а дистанционно — оператором из офиса компании.

Покупатели смогут вызвать фургон с овощами и фруктами от Robomart в любую точку городков Санта-Клара и Аламида. По мнению разработчиков, такая возможность привлечет клиентов, которые не хотят идти до магазина, но не могут себе позволить заказать полноценную доставку продуктов.


Создатель Robomart Али Ахмед пока не раскрывает, какой будет наценка на продукцию в передвижных киосках, как будет зарабатывать компания и кто станет ее партнерами. Известно, что Robomart намерена сдавать фургоны крупным ритейлерам в аренду, однако пока о крупных соглашениях о партнерстве ничего не известно.

Robomat оснащен сенсорами, подобными тем, что стоят в робомагазине Amazon. То есть человек может просто взять продукт, а система сама спишет его стоимость с банковской карты, «привязанной» к приложению. На стеклянной витрине отображается вся информация о товарах: цена, их количество, дата упаковки. За свежесть отвечает система охлаждения. Проблемой остается защита таких киосков от вандалов.


 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский разработчик Robomart планирует этой осенью запустить беспилотные киоски для продажи фруктов и овощей, пишет VentureBeat. Первый прототип высокотехнологичных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Должны, но не могут отдать. Токсичные кредиты угрожают регионам Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика