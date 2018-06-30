Должны, но не могут отдать. Токсичные кредиты угрожают регионам Беларуси





В Брестской области большие просроченные долги по кредитам и займам на 1 мая имели предприятия Березовского (51,4 млн BYN) и Дрогичинского (35,9 млн BYN) районов. При этом в Дрогичинском районе было худшее качество долга в области — 57,4% кредитов были просрочены должниками.





Ранее в Дрогичинском районе проблемы испытывало РУПП «Экзон-Глюкоза». Также в этом регионе в 2017—2018 гг. могла бушевать африканская чума свиней.





В Витебской области «токсичным» регионом стал Оршанский район. С начала 2018 года просроченные долги по кредитам и займам в этом районе выросли почти в 4 раза — до 83,9 млн BYN. Три четверти «плохой» задолженности образовалось в апреле. Скорее всего, просроченные долги связаны с тяжелой ситуацией на Оршанском авиаремонтном заводе.





На территории Гомельской области 60,4 млн BYN просроченных кредитов и займов должны предприятия Гомельского района. По данным Россельхознадзора, в этом районе отмечался очаг африканской чумы свиней. Убытки убыточных предприятий региона за 4 месяца составили 58,6 млн BYN (рост в 17 раз).





Без малого 57 млн BYN не могут выплатить в срок компании Светлогорского района. В этом регионе запускается модернизированный целлюлозно-картонный комбинат. В апреле курсовые разницы опять пробили брешь в финансах Светлогорского ЦКК.





В Гродненской области крупнейшие «мусорные» долги образовались в Волковысском (28 млн BYN) и Лидском (39,5 млн BYN) районах. В первом районе с трудностями сталкивается цементный завод, во втором — машиностроение (Лидсельмаш) и химпром (Лакокраска).





Лидеры по просроченным долгам в Минской области — Минский (288,4 млн BYN) и Борисовский (94,7 млн BYN) районы. В Минском районе не торопятся с возвратом долгов организации АПК, в Борисовском — промышленности.





В Могилевской области самое низкое качество долга по кредитам и займам показал Климовичский район. На 1 мая 72,6 млн BYN долга было просрочено, что составляло 37,1% от всех обязательств. В этом регионе 16 мая было признано банкротом валообразующее предприятие — Климовичский ликеро-водочный завод.

изучили географию «мусорных» кредитов и обнаружили, что огромные долги концентрируют в том числе так называемые предприятия-бренды, которые были объявлены властями визитной карточкой Беларуси.