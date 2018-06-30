Мелания Трамп повторила образ Джеки Кеннеди

Напомним, что неделю назад, собираясь навестить детей-мигрантов, Мелания была замечена в аэропорту в милитари-плаще с надписью на спине: «Мне все равно. А вам?» Журналисты и знаменитости считали это как политическое послание «нулевой терпимости» и наплевательское заявление в адрес беженцев.





Примечательно, что после этого случая зеленые плащи Zara за 39 долларов выросли в цене на eBay в десятки раз.





Сама Мелания оставила сложившуюся ситуацию без комментариев. Но, похоже, решила сгладить конфликт с помощью нейтрального наряда во время второго «миграционного» визита. Трамп осмотрела жилищные объекты и базы, которые принимают детей и семьи мигрантов, и провела круглый стол с пограничными службами.





И хотя в подобных случаях обсуждать наряд первой леди не принято, отметим, что никакой одежды с откровенными сообщениями для этого визита выбрано не было. Черный топ с длинным рукавом и белые просторные брюки подчеркнули серьезность намерений первой леди и, возможно, миролюбивый настрой. Журналисты тут же вспомнили, что за день до свадьбы с Аристотелем Онассисом именно в таком наряде появилась и Джеки Кеннеди.





Мелания подражает знаковому стилю Джеки не первый раз. Знаменитое голубое пальто Ralph Lauren поразительно напоминало то, что Кеннеди носила на инаугурации супруга в 1961 году.