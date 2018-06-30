ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мелания Трамп повторила образ Джеки Кеннеди

01.07.2018 18:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Похоже, после противоречивого визита Мелании Трамп в Техасский детский приют для беженцев — первая леди США решила «замять» скандал с «политизированной» курткой, и вновь с помощью гардероба.
1 из 3

Напомним, что неделю назад, собираясь навестить детей-мигрантов, Мелания была замечена в аэропорту в милитари-плаще с надписью на спине: «Мне все равно. А вам?» Журналисты и знаменитости считали это как политическое послание «нулевой терпимости» и наплевательское заявление в адрес беженцев.

Примечательно, что после этого случая зеленые плащи Zara за 39 долларов выросли в цене на eBay в десятки раз.

Сама Мелания оставила сложившуюся ситуацию без комментариев. Но, похоже, решила сгладить конфликт с помощью нейтрального наряда во время второго «миграционного» визита. Трамп осмотрела жилищные объекты и базы, которые принимают детей и семьи мигрантов, и провела круглый стол с пограничными службами.

И хотя в подобных случаях обсуждать наряд первой леди не принято, отметим, что никакой одежды с откровенными сообщениями для этого визита выбрано не было. Черный топ с длинным рукавом и белые просторные брюки подчеркнули серьезность намерений первой леди и, возможно, миролюбивый настрой. Журналисты тут же вспомнили, что за день до свадьбы с Аристотелем Онассисом именно в таком наряде появилась и Джеки Кеннеди.

Мелания подражает знаковому стилю Джеки не первый раз. Знаменитое голубое пальто Ralph Lauren поразительно напоминало то, что Кеннеди носила на инаугурации супруга в 1961 году.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, после противоречивого визита Мелании Трамп в Техасский детский приют для беженцев — первая леди США решила «замять» скандал с «политизированной» курткой,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы за Беларусь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика