Автоблогеров, критикующих работу ГАИ, посадили на 14 суток

Несмотря на то, что с момента задержания прошло более суток, задержанного Максименю подвезли к зданию суда лишь около 16:00. В отношении него был начат административный процесс по статье 23.4 КоАП «Неповиновение или сопротивление сотруднику милиции».





Александр сообщил суду, что 28 июня он с друзьями ожидал административного процесса в отношении его друга Владимира Попова, который ранее имел конфликтную ситуацию с ГАИ и был задержан на 14 суток. Спустя некоторое время он вышел из здания суда и прошел к своему автомобилю, припаркованному неподалеку. Уже закрывая машину, Александр увидел, как рядом остановился микроавтобус без опознавательных знаков.





«Я сразу понял, что это за мной, и принялся убегать в сторону суда», - объяснил молодой человек. Не получилось. По словам Александра, из микроавтобуса выскочили крепкие парни в штатском, догнали его, скрутили и затащили в машину, после чего отвезли на опрос в Московское РУВД, а после - в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома (1-й переулок Окрестина, 36а).





Сотрудники ОМОНа Андрей Хомич и Иван Казак, которые и задержали Александра Максименю, дали иные показания. По их заверениям, Александр спровоцировал конфликт с мимо проходящей девушкой, и они подошли, чтобы предотвратить правонарушение. Однако гражданин начал буянить, оскорблять их, отказался предоставить паспорт для удостоверения личности, вследствие чего они были вынуждены задержать его.









Друг Александра Максимени, Илья Кириллович, рассказал нам, что новость о задержании Александра стала для всех полной неожиданностью. По его словам, очень долго не было никаких подробностей о задержании: никому из близких не было известно, за что его задержали, кто задержал, что ему вменяют. Эту информацию подтверждает и адвокат Александра, Татьяна Макеева, которая еще 28 июня сообщила нам, что разыскивала своего подзащитного на Окрестина, но ей велели ждать утра. С материалами по делу Татьяна, как и сам Александр, ознакомилась лишь в зале суда.





Так как автомобиль задержанного Максимени был припаркован неподалеку от здания суда и видеорегистратор мог записать момент задержания, защита заявила ходатайство о приобщении видеоматериала с регистратора автомобиля Александра к делу, однако суд отклонил его. Заседание суда прошло быстро, решение по делу Александра – 14 суток содержания под стражей.













Нам удалось пообщаться после суда с супругой Александра Натальей. Молодая женщина находится сейчас, мягко говоря, в расстроенных чувствах: она очень беспокоится за здоровье мужа. По словам Натальи, у Александра очень плохое зрение: миопия сильной степени – на расстоянии вытянутой руки он не различает лиц. Кроме того, он нуждается в регулярном приеме антигистаминных препаратов на фоне множественных аллергических реакций и страдает мигренями. Наталья боится, что пребывание за решеткой без необходимых лекарств может существенно ухудшить положение мужа. Также, как сообщила нам Наталья, вследствие этого задержания сильно пострадает и работа супруга: он задействован в международном проекте (IT-сфера) и является ценным специалистом, без которого работа встанет на время его пребывания в заключении.





Два дела - один приговор





Суд над Владимиром Поповым по аналогичной статье, состоявшийся 28 июня, на который и приехал Александр Максименя, проходил как под копирку: отказ в приобщении к делу видеоматериалов со стороны защиты, внезапно сломавшиеся или по какой-то причине не записывающие камеры и видеорегистраторы, свидетели, заявляющие о странном поведении задержанных, не свойственном им среди привычного окружения. С материалами дела Попов, как и Максименя, ознакомился лишь в зале суда.





«Не создавайте проблем себе, суду и самому Попову, - предупреждает перед заседанием судья Татьяна Мотыль, которая также вела впоследствии процесс по делу Александра Максимени, - чтобы всё было по закону и аккуратно».





Согласно показаниям свидетелей стороны обвинения, старшего прапорщика Ильющица и милиционера-водителя Давидовича, они прибыли во внутренний двор ЦИПа, чтобы отвезти Попова на профилактическую беседу в РОВД Минского р-на. По их словам, Попов охотно согласился сесть в служебную машину, но уже спустя десять минут начал буянить, хватать за форму водителя, требовал его выпустить, пытался ногами выбить заблокированную железную дверь УАЗика. Вследствие этого было принято решение отвезти его не по месту назначения, а в РОВД Московского района, чтобы составить рапорт о произошедшем. После этого Попова вновь задержали.













Владимир же утверждал, что с территории ЦИПа его вывозили не в автомобиле УАЗ, а ГАЗ. Особенность «Газели» в том, что машина разделена на отсеки, и водительское сиденье отгорожено непробиваемым стеклом в сантиметр толщиной. То есть он физически не смог бы схватить за форму водителя, даже если бы захотел. Также молодой человек сообщил суду, что он знал, что не находится в статусе задержанного, поэтому предложение проехать куда-то еще только после того, как его отпустили, вызвало у него вопросы. И только лишь после того, как ему объяснили, что его везут в РОВД Минского района для профилактической беседы, он согласился. По его словам, никакой драки в салоне служебного авто не было в принципе: старший прапорщик Ильющиц вполне мирно с ним беседовал, после его привезли в Московское РОВД, где оставили на какое-то время в комнате для задержанных, а после задержали и отвезли обратно в ЦИП на 1-й переулок Окрестина, 36а.









Жена Владимира Попова Ольга и сестра Лидия

















Отец Владимира Попова Николай Иванович





Свидетель со стороны защиты Дмитрий Зубарев подтвердил показания Владимира в том, что с территории ЦИПа его вывозили в автомобиле ГАЗ: он с друзьями дежурил возле ворот и видел, что за указанный другими свидетелями промежуток времени выезжал всего один автомобиль, и это был не УАЗ, а ГАЗ. Также Дмитрий располагал видеоматериалом, на котором было зафиксировано, что в служебном автомобиле ГАЗ – том самом, который, по его заверениям, и выезжал час назад с территории ЦИПа – находился Владимир. Однако суд в приобщении этого видеоматериала к делу отказал, потому что свидетель Ильющиц, со своей стороны, также подтверждал, что обратно на Окрестина Попова везли в автомобиле ГАЗ, ну а подтверждения тому, что на этом же автомобиле его вывозили с территории, на видео не было.





В итоге, так как других весомых доказательств, с точки зрения суда, у защиты не было, итогом судебного заседания стали 14 суток содержания под стражей.





Говорят, что правосудие слепо. У нас в Беларуси порой добавляют: «По-собачьи». Только бывают ли собаки закономерно слепыми?











