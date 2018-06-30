С 1 июля российские провайдеры будут хранить все переписки и переговоры для спецслужб

Речь идет о всех звонках по обычному или мобильному телефону, всей переписке в мессенджерах, чатах или на форумах, всех переданных файлах. Интернет-провайдеры будут хранить весь интернет-трафик своих пользователей.





Доступ к переписке и переговорам пользователей на территории РФ получат российские спецслужбы, но для этого им потребуется судебное решение. Главную роль здесь играет ФСБ. Этому ведомству организаторы распространения информации должны передавать ключи для расшифровки переписки.





Пока неизвестно, будут ли выполнять новый закон крупные зарубежные социальные сети и мессенджеры (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber).





«Закон Яровой» неоднократно подвергался критике – в том числе в связи с тем, что хранение массивов данных предусматривает масштабные финансовые затраты.