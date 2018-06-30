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Что подорожало в Беларуси с 1 июля

01.07.2018 17:56 — Разное | Партизан  
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Начало июля ознаменовалось очередным ростом цен и тарифов.

Так, за пачку сигарет с 1 июля нужно будет отдать от 3 до 10 копеек больше, передает "Белсат".

Изменения ждут и граждан, купивших автомобиль за пределами Таможенного союза. При постановке машины на учет теперь будут требовать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Получить его можно только в трех центрах. Стоимость процедуры – 350 рублей. Время – до 5 дней.

С 1 июля и до конца каникул школьники должны платить за проезд. Бесплатно воспользоваться общественным транспортом по-прежнему могут только учащиеся в Минске.

Впрочем, есть и хорошие новости. Правительство Беларуси повышает экспортные пошлины на нефтепродукты. Полученные деньги должны пойти на покрытие внешних долгов страны. Также тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей снижаются – более чем на 2%. А уже с 2 июля посольство Литвы начинает выдавать визы без коммерческих посредников, что должно понизить их цену для получателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Начало июля ознаменовалось очередным ростом цен и тарифов.
 
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