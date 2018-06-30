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Сборная России победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия - Дания.
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Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча, прошедшего на поле...
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