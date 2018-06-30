Сборная России победила Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия - Дания.