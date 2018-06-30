Еврорегуляторы 2 июля рассмотрят отчет о стресс-тестах БелАЭС, в Минске рассчитывают на одобрение

Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) в понедельник рассмотрит отчет о стресс-тестах Белорусской атомной станции, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«2 июля на заседании Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должен быть рассмотрен и одобрен Отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами», - говорится в сообщении на официальном сайте МЧС.

После утверждения отчета Еврокомиссия планирует представить результаты партнерской проверки стресс общественности на мероприятии 3 июля в Брюсселе, а 5 июля отчет должен быть опубликован (размещен на сайте ENSREG) и направлен белорусской стороне, проинформировали в ведомстве.

«Подробная информация о проведении стресс-тестов и результатах этого процесса будет представлена в ходе пресс-конференции с участием начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, запланированной в июле», - отметили в министерстве.

Там также напомнили, что Стресс-тесты были проведены в отношении атомных электростанций в странах Евросоюза, Украине и Швейцарии после аварии на АЭС «Фукусима», чтобы оценить, как существующие АЭС могут выдерживать экстремальные внешние события. Несколько позднее стресс-тесты были проведены в Армении, а сейчас проводятся для строящейся Белорусской АЭС. Цель стресс-тестов заключается в том, чтобы дать национальным регуляторам в сфере ядерной безопасности ценные практические, технические рекомендации, направленные на дальнейшее повышение уровня ядерной безопасности.

В ходе стресс-тестов оценивается устойчивость атомных электростанций к экстремальным природным явлениям (землетрясения, наводнения, экстремальные погодные условия), наличие мер в случае долговременной потери электропитания и потери конечного поглотителя тепла; 3) управление тяжелыми авариями.

Беларусь присоединилась к Совместной декларации о стресс-тестах в 2011 году и проводит эту процедуру добровольно. Стресс-тесты проведены в соответствии с использовавшимся в Евросоюзе подходом.

В 2017 году эксплуатирующая организация провела целевую переоценку безопасности строящейся станции на основе спецификаций ENSREG.

Госатомнадзор совместно с заинтересованными подготовил на основе этой оценки национальный доклад, содержащий выводы в отношении уровня безопасности АЭС и рекомендации по дополнительным мерам, направленным на его дальнейшее повышение.

Доклад направлен в Еврокомиссию и размещен в Интернете, в том числе на сайте Госатомнадзора. С ноября 2017 года по январь 2018 года через сайт ENSREG были проведены общественные консультации по Национальному докладу о стресс-тестах Белорусской АЭС. Госатомнадзор подготовил ответы на все вопросы, заданные европейскими экспертами – участниками партнёрской проверки, – в общей сложности порядка 460 вопросов.

В марте 2018 года состоялся визит в Беларусь Группы по партнерской проверке, в состав которой вошли 17 экспертов из регулирующих органов в сфере ядерной и радиационной безопасности 15-ти европейских стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Литва, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция), представители Еврокомиссии, а также эксперты МАГАТЭ, Ростехнадзора и представитель Ирана – в качестве наблюдателей.

Группа экспертов изучала Национальный доклад, ответы на письменные вопросы, имела возможность уточнить все интересующие моменты в ходе личного общения с белорусскими специалистами и представителями проектировщика, посетила площадку строительства Белорусской АЭС.

По результатам визита группы экспертов ими был подготовлен проект отчета о партнерской проверке стресс-тестов БелАЭС. Итоги партнерской проверки, включая рекомендации по дальнейшему совершенствованию в сфере ядерной безопасности БелАЭС, были представлены белорусской стороне в июне в ходе визита в Беларусь Совета по партнерской проверке.

Госатомнадзор также подготовил и в конце июня 2017 года направил ответы на вопросы неправительственных организаций к белорусскому Национальному докладу для их размещения на сайте ENSREG.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").