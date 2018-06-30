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Хорватия и Дания определят соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018. Онлайн TUT!

01.07.2018 19:54 — Разное | Tut.by  
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Еще один четвертьфиналист чемпионата мира определится 1 июля в Нижнем Новгороде. В 21.00 начнется матч Хорватия — Дания.

Сборная Хорватии стала, пожалуй, самой зрелищной командой предварительного этапа. Сначала балканцы расправились с крепкими Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0), а затем резервным составом одолели сборную Исландии (2:1), которая изо всех сил рвалась в плей-офф. 


Reuters

Хорватия впечатляет не только звучностью имен и глубиной состава, но и качеством игры. И многие специалисты уже предрекают, что команда пройдет далеко и вполне способна замахнуться на повторение успеха 1998 года, когда "шашечные" завоевали бронзу мундиаля.

Что смущает, так это отсутствие опыта работы на серьезном уровне у 51-летнего главного тренера Златко Далича. До прихода в сборную Хорватии в 2017 году он с 2010-го работал в клубах Саудовской Аравии и ОАЭ.

Наставник датчан 64-летний норвежец Оге Харейде тоже не работал с топ-клубами, но приводил к чемпионским титулам шведские "Хельсингборг" и "Мальме", норвежский "Русенборг", датский "Брондбю". Кроме того, в его послужном списке 5 лет у руля сборной Норвегии (2003-2008).

С 2015 года Оге Харейде руководит сборной Дании, состав которой выглядит довольно грозно. В нем сплошь представители клубов Германии, Испании, Англии, Франции, Италии. Возможно, имена не столь звучные, как у хорватов. Но есть в ней и футболисты мирового класса. К примеру, плеймейкер Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма" вряд ли в чем уступает звезде "Реала" Луке Модричу. И будет очень интересно посмотреть за их дуэлью.  

На групповой стадии датчане победили Перу — 1:0, сыграли вничью с Австралией — 1:1 и Францией — 0:0.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Хорватия — Дания.

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Еще один четвертьфиналист чемпионата мира определится 1 июля в Нижнем Новгороде. В 21.00 начнется матч Хорватия - Дания.
 
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