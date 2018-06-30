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Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости
Новости Беларуси. В девять вечера на площадке у стелы «Минск – город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кульминация вечерней программы – традиционная акция «Споем гимн вместе». После праздничный салют. Который, кстати, будет дан из шести точек.
Ну а для тех, кто массовым уличным гуляньям предпочитает домашнее времяпрепровождение, также будет на что посмотреть. СТВ усиленно готовится к празднику. И обещает эксклюзивную программу.
Западный взгляд на независимый центр Европы. Этот мужчина в экстравагантной панаме приехал из Торонто. И уже готов снять шляпу перед покорившей его своей атмосферой столицей.
Дан Гиблод, турист (Канада):
Праздничная огранка и белорусский бриллиант – Минск засверкал, ослепляя торжественным мерцанием.
Сергей Пролесковский, главный конструктор ГП «Минскреклама»:
Теперь столицу можно попробовать и на вкус. Партии тортов и пряников на праздничный уик-энд увеличены.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Больше 30 площадок станут настоящим водоворотом веселья. Велоквест, уличные гонки, перформансы, силовой экстрим, мастерские ремесленников. Концерты будут греметь до самой ночи.
Ну а тому, кто все же любитель посидеть и отметить «по-домашнему» или поставить на паузу уличную программу развлечений – кнопка СТВ на пульте в помощь.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Телебудильником станет в праздничный день – караоке. Симбиоз музыкального эфира и ток-шоу. Студия на выезде: декорацией съемочной площадки стали Верхний город и плац у ратуши.
Не фальшивили. Звезды шоубиза пели вместе с обычными горожанами лучшие песни, которые появились за 27 лет независимой Беларуси. Попадали в десятку на бэк-вокал методом случайного выбора. Эйфория внезапности хоть иногда и перебивала дыхание, однако это лишь шоу добавляло пикантности. Минута славы раззадоривала публику, ведь не ровен час – у микрофона с текстом в руке мог оказаться каждый.
Весь день на информационных полях будут работать наши репортеры. Прямые эфиры с эпицентров праздника, чтобы зрители смогли в режиме онлайн быть в курсе событий. Эксклюзивные герои, красивые кадры – транслируем и атмосферу, и эмоции.
Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
«Все цвета июля» отколеруют и в одноименном документальном фильме, созданном на линейках СТВ. Предвкушая разнокалиберные залпы салюта, которые разукрасят третьеиюлькое небо, зрители нашего телеканала узнают, о чем молчат краски. Премьера намечена на вечер.
22 секунды голоса Левитана, первая полоса советских газет и несравнимая эйфория в первый и очень жаркий июльский понедельник 1944 года. Голодные, но счастливые горожане бежали (а экскурсоводы Национального художественного музея отмечают «вылезали из-под земли разрушенного города») в центр освобожденной столицы, встречать воинов-освободителей. И именно этот миг увидел и запечатлел один из самых заметных советских художников – Валентин Волков. «Освобождение Минска» – реалистичный шедевр и визитная карточка всего белорусского советского искусства.
Игорь Позняк, автор документального фильма «Все цвета июля», директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Съемочной группе удалось разыскать некоторых из героев монументального произведения. Центральный персонаж картины – мальчик, бегущий со всех ног к освободителям, девочка в школьной форме и мотоциклист на технике спорного происхождения – все они вспомнят июльский Минск 44-го и свой опыт работы с мастером кисти Волковым.
Кстати, никто из них до сих пор не появлялся на телеэкранах. Это настоящий фильм-расследование. Но дабы не раскрывать все секреты телепроизводства сейчас, лучше увидеть на экранах полную версию. В которой, между прочим, есть место и для сенсации.
Сергей, начальник свинокомплекса:
Начальник свинокомплекса Сергей, как наверное и большинство аграриев в эту горячую пору, отпразднует День Независимости ударным трудом. Что ж стратегический фронт будет держать во имя имиджа аграрного государства. Но день пройдет, признается, под сопровождение телевизора. Тем более его хряк, 10 дней от роду, станет телезвездой.
Прямиком с малой родины его мы доставили в наш телецентр. Зачем же свинья в студии?
В вечерний прайм-тайм развлекательный эфир продолжит полуторачасовой марафон, где случиться телепортация в разные города Беларуси. Своеобразная экскурсия по малой родине, воспоминания звезд о своем детстве и дискуссии на актуальные темы – все это под хиты. Импровизация, здоровая провокация собеседников и, конечно же, поводы для гордости за независимую Беларусь.
Лариса Грибалева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Угадает ли, какой именно огурец из родного Пинска Аня Шаркунова, выберет ли правильный гимн своего Солигорска Алексей Гросс, откуда появился белорусский Лас–Вегас и зачем и кому подложили в итоге свинью – вся правда в эфире СТВ.
Саша Немо, певец:
Таким образом, праздник к нам приходит, наступая по всем фронтам.
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Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости
Новости Беларуси. В девять вечера на площадке у стелы «Минск – город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», сообщили в программе «Неделя» на...
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