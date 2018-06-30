ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

01.07.2018 20:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В девять вечера на площадке у стелы «Минск – город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кульминация вечерней программы – традиционная акция «Споем гимн вместе». После праздничный салют. Который, кстати, будет дан из шести точек.

Коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились: как готовилась к параду 3 июля единственная женская колонна

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Ну а для тех, кто массовым уличным гуляньям предпочитает домашнее времяпрепровождение, также будет на что посмотреть. СТВ усиленно готовится к празднику. И обещает эксклюзивную программу.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Западный взгляд на независимый центр Европы. Этот мужчина в экстравагантной панаме приехал из Торонто. И уже готов снять шляпу перед покорившей его своей атмосферой столицей.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Дан Гиблод, турист (Канада):
Я не ожидал увидеть такой красивый, чистый, аккуратный город. С бесподобной архитектурой. Я хочу поздравить белорусов с Днем Независимости, кстати, 1 июля празднуется День Независимости и у нас, в Канаде.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Праздничная огранка и белорусский бриллиант – Минск засверкал, ослепляя торжественным мерцанием.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Сергей Пролесковский, главный конструктор ГП «Минскреклама»:
Каждый год меняются сюжеты, цветовое решение, ничего не повторяется.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Теперь столицу можно попробовать и на вкус. Партии тортов и пряников на праздничный уик-энд увеличены.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Анастасия Дехтяр, СТВ:
На этом хлебозаводе устроили настоящую спецоперацию к сердцу белорусов через желудок.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Больше 30 площадок станут настоящим водоворотом веселья. Велоквест, уличные гонки, перформансы, силовой экстрим, мастерские ремесленников. Концерты будут греметь до самой ночи.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Ну а тому, кто все же любитель посидеть и отметить «по-домашнему» или поставить на паузу уличную программу развлечений – кнопка СТВ на пульте в помощь.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Телеканал СТВ готовит праздничный эфир, мы его назвали «Беларусь навсегда». Вся линейка будет изготовлена телекомпанией СТВ. Мы уходим от программ платформы. Это важный и самый главный праздник для нас. Поэтому «Беларусь навсегда» для нас навсегда.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Телебудильником станет в праздничный день – караоке. Симбиоз музыкального эфира и ток-шоу. Студия на выезде: декорацией съемочной площадки стали Верхний город и плац у ратуши.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Не фальшивили. Звезды шоубиза пели вместе с обычными горожанами лучшие песни, которые появились за 27 лет независимой Беларуси. Попадали в десятку на бэк-вокал методом случайного выбора. Эйфория внезапности хоть иногда и перебивала дыхание, однако это лишь шоу добавляло пикантности. Минута славы раззадоривала публику, ведь не ровен час – у микрофона с текстом в руке мог оказаться каждый.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Весь день на информационных полях будут работать наши репортеры. Прямые эфиры с эпицентров праздника, чтобы зрители смогли в режиме онлайн быть в курсе событий. Эксклюзивные герои, красивые кадры – транслируем и атмосферу, и эмоции.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
«Столичное телевидение» в этом году будет работать уже с новым оборудованием. Мы были первым телеканалом, который начал вещать в стандарте НD. Сейчас мы уже обновили свою передвижную телевизионную станцию, для нее это будет боевым крещением.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

«Все цвета июля» отколеруют и в одноименном документальном фильме, созданном на линейках СТВ. Предвкушая разнокалиберные залпы салюта, которые разукрасят третьеиюлькое небо, зрители нашего телеканала узнают, о чем молчат краски. Премьера намечена на вечер.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

22 секунды голоса Левитана, первая полоса советских газет и несравнимая эйфория в первый и очень жаркий июльский понедельник 1944 года. Голодные, но счастливые горожане бежали (а экскурсоводы Национального художественного музея отмечают «вылезали из-под земли разрушенного города»)  в центр освобожденной столицы, встречать воинов-освободителей. И именно этот миг увидел и запечатлел один из самых заметных советских художников – Валентин Волков. «Освобождение Минска» – реалистичный шедевр и визитная карточка всего белорусского советского искусства.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Игорь Позняк, автор документального фильма «Все цвета июля», директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Нам удалось, как говорят литературным языком, очень много прочитать между строк, что заключил художник. Совершенно удивительная история, поскольку все герои этого полотна (а их порядка 200 человек), это реальные люди, это соседи, родственники.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Съемочной группе удалось разыскать некоторых из героев монументального произведения. Центральный персонаж картины – мальчик, бегущий со всех ног к освободителям, девочка в школьной форме и мотоциклист на технике спорного происхождения – все они вспомнят июльский Минск 44-го и свой опыт работы с мастером кисти Волковым.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Кстати, никто из них до сих пор не появлялся на телеэкранах. Это настоящий фильм-расследование. Но дабы не раскрывать все секреты телепроизводства сейчас, лучше увидеть на экранах полную версию. В которой, между прочим, есть место и для сенсации.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Сергей, начальник свинокомплекса:
Поздравляем всех с наступающим Днем Независимости. И презентуем телеканалу СТВ поросеночка.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Начальник свинокомплекса Сергей, как наверное и большинство аграриев в эту горячую пору, отпразднует День Независимости ударным трудом. Что ж стратегический фронт будет держать во имя имиджа аграрного государства. Но день пройдет, признается, под сопровождение телевизора. Тем более его хряк, 10 дней от роду, станет телезвездой.

Прямиком с малой родины его мы доставили в наш телецентр. Зачем же свинья в студии?

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

В вечерний прайм-тайм развлекательный эфир продолжит полуторачасовой марафон, где случиться телепортация в разные города Беларуси. Своеобразная экскурсия по малой родине, воспоминания звезд о своем детстве и дискуссии на актуальные темы – все это под хиты. Импровизация, здоровая провокация собеседников и, конечно же, поводы для гордости за независимую Беларусь.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Лариса Грибалева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня 3 июля – это всегда выходной рабочий. Мне иногда удается отвести погулять детей. А потом сама на работу. Но, наверное, в этот раз немного не удастся и будет больше рабочий день.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Угадает ли, какой именно огурец из родного Пинска Аня Шаркунова, выберет ли правильный гимн своего Солигорска Алексей Гросс, откуда появился белорусский Лас–Вегас и зачем и кому подложили в итоге свинью – вся правда в эфире СТВ.

Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Саша Немо, певец:
Сегодня СТВ меня просто шокировало, в хорошем смысле этого слова. И не только кадрами из родного города, но и флешмобом, который состоялся. Я не буду сейчас все рассказывать. Уверен, что зрители увидят и оценят.

Таким образом, праздник к нам приходит, наступая по всем фронтам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В девять вечера на площадке у стелы «Минск – город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия выиграла Испанию на чемпионате мира по футболу. В это не верил никто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика