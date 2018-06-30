Россия и Испания в серии пенальти определили, кто пройдёт в ¼ ЧМ по футболу

"Еврорадио" . Она обыграла сборную Испании в серии пенальти — исход встречи решили удары Коке и Яго Аспаса, которые парировал Игорь Акинфеев, передает





Основное время матча закончилось со счётом 1:1. На 13-й минуте игры Игнашевич неудачно сыграл в своей штрафной, срезав мяч в свои ворота. На автогол россияне ответили пенальти за игру рукой — его реализовал Артём Дзюба.





Второй тайм и дополнительное время не выявили победителя, и игра продолжилась серией пенальти. Игорь Акинфеев справился с третьим и пятым ударами испанцев, а россияне были точны.





Сборная России впервые в своей истории выходит в ¼ чемпионата мира по футболу. Её соперник определится в матче сборных Хорватии и Дании, который вечером 1 июля проходит в Нижнем Новгороде.