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Шведы закрепили добровольный секс законом

01.07.2018 20:28 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Секс без недвусмысленного согласия участников шведское законодательство отныне считает изнасилованием. Бездействие участников не является согласием. Закон вступил в силу 1 июля.

В Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс. Законопроект был одобрен парламентом 23 мая и вступил в силу в воскресенье, 1 июля.

В соответствии с новым законом, сексуальные контакты могут происходить только при недвусмысленном и ясно выраженном словами или действиями согласии партнеров. В ином случае секс будет классифицирован как изнасилование, а бездействие участников не может быть интерпретировано как молчаливое согласие.

"Секс должен быть добровольным", - подчеркивает премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.


Участники опроса - за подобный закон в ФРГ

В ходе опроса, который провел институт исследования общественного мнения YouGov, почти половина респондентов высказалась за принятие в Германии подобного закона. В ФРГ отказ от сексуальных контактов необходимо выразить словами или действиями.

 
 
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Секс без недвусмысленного согласия участников шведское законодательство отныне считает изнасилованием.
 
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