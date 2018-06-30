|
В Иране протесты из-за нехватки воды вылились в столкновения с полицией
Снимок носит иллюстративный характер
Мирные протесты из-за нехватки воды переросли вечером в субботу, 30 июня, в столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщило государственное информагентство IRNA.
По его данным, митингующие забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и один из мостов.
Между тем на распространяемых в
Между тем губернатор провинции Хузестан Голям Реза Шариати принес извинения за произошедшее: «Мы просим прощения… Мы решаем проблему и работаем, чтобы устранить оправданные опасения граждан».
Инцидент возник из-за прорыва труб. В результате было нарушено снабжение питьевой водой в ряде городов провинции. Ситуация осложнялась тем, что на протяжении нескольких дней температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию. В результате вспыхнули протесты, демонстранты в соцсетях стали требовать отставки правительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемы с питьевой водой привели к демонстрациям в иранской провинции Хузестан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)