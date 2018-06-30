В Иране протесты из-за нехватки воды вылились в столкновения с полицией

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Мирные протесты из-за нехватки воды переросли вечером в субботу, 30 июня, в столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщило государственное информагентство IRNA.По его данным, митингующие забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и один из мостов.Между тем на распространяемых ввидеозаписях слышны звуки выстрелов и видно, как группы людей пытаются скрыться с места происшествия. Как передает агентство AP, по всей видимости, правоохранительные органы открыли огонь по демонстрантам. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на посты в соцсетях о гибели минимум одного человека. В официальных источниках подтверждения этой информации пока нет. Полностью установить достоверность кадров по независимым источникам на данный момент не представляется возможным.Между тем губернатор провинции Хузестанпринес извинения за произошедшее:Инцидент возник из-за прорыва труб. В результате было нарушено снабжение питьевой водой в ряде городов провинции. Ситуация осложнялась тем, что на протяжении нескольких дней температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию. В результате вспыхнули протесты, демонстранты в соцсетях стали требовать отставки правительства.