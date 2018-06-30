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Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

01.07.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хорошего человека должно быть много. Можно только представить, насколько хорошим был белорусский крестьянин Федор Махнов, живший в витебском уезде 140 лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Ведь неофициально он считается самым высоким человеком в истории. Его рост составлял 2 метра 85 сантиметров. В центре Витебска великану установили памятник. В натуральную величину и с соблюдением всех пропорций. 

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гигантский рост – 285 сантиметров – открыл Федору Махнову дорогу в мир шоу-бизнеса XX века. К сожалению, официально его «высокое положение» никто не оценил. Самым высоким человеком до сих пор считается американец Роберт Уодлоу с ростом 272 сантиметра. Оба в свое время выступали в цирках.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Но Махнов превзошел коллегу. Встреча с Президентом США, бал у английской королевы, чаепитие с канцлером Германии, официальный прием у Папы Римского. Мог ли подумать о такой роскошной жизни мальчик, родившийся в бедной крестьянской семье неподалеку от Витебска? В 8 лет он, обычный ребенок, стал стремительно расти.  А к 14-ти отцу пришлось поднять на два венца дом и заказать кровать длинной в два с половиной метра.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Анастасия Бут, СТВ:
К 16 годам Федор Махнов был выше двух с половиной метров. Тогда он только подписал контракт с немецким цирком. Но расти продолжал еще 9 лет. По некоторым данным, прибавил 30 сантиметров. При весе в 180 килограммов длина его стопы составляла 51 сантиметр. Для сравнения – это два ботинка 40-го размера.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

На неделе скульптура Махнова, в натуральную величину и с соблюдением всех пропорций появилась в Витебске. Интервью скромный великан, как и на пике популярности при жизни, не дает.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Сегодня журналистскую атаку отражают его родные. Например, эта миниатюрная старушка – племянница белорусского Гулливера.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Валентина Вавельченко, племянница Федора Махнова:
Я небольшого роста. А я говорю: дядька-великан забрал весь рост у нас. Зато мы такие маленькие все.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Силы он тоже был неимоверной. Во время работы в цирке гнул подковы, закручивал спиралью железные прутья, ребром ладони разбивал кирпичи. Аппетит у Махнова был тоже немалый. В день великан съедал: 35 яиц, 12 буханок хлеба, 4,5 килограмма мяса, 1 килограмм картофеля, таз фруктов и выпивал 6 литров жидкости.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Более 40-ка лет сведения о земляке собирала местный краевед Маргарита Юшкевич. Издала книгу, а в Музее старосельской школы отвела небольшой уголок для большого человека. Сегодня надеется, что ажиотаж вокруг Махнова, станет толчком для создания отдельного дома-музея.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Маргарита Юшкевич, краевед:
По натуре это был человек очень добрый, сколько у него было роста, столько и доброты. Веселый, юморной, шутливый. Он хорошо играл на гармошке. Когда он уезжал в Германию и приезжал домой в деревню Костюки, привозил очень много гостинцев для детворы деревенской.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Умер Федор Махнов в 34. Точную причину смерти Махнова-старшего назвать никто не берется. Туберкулез ног? Рак? Последствие тяжелого воспаления легких? Или гигантизм? Феномен, кстати, объясняют заболеванием. Оно возникает у людей в результате избыточной выработки гормона роста из-за нарушения работы передней доли гипофиза. После ухода отца, семье пришлось несладко. Спустя четверть века антропологи добрались до нашего гиганта, в чем им так настойчиво тот отказывал при жизни и даже тайно сбежал с собственных гастролей.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Маргарита Юшкевич, краевед:
Оказалось, что семья очень нуждалась в деньгах и мама согласилась. Предложили ей 5 тысяч. 5 тысяч были значительные деньги.

Гнул подковы одной рукой, а своим видом отпугивал невест: необычные факты из жизни витебского великана

Для сравнения, в то время килограмм мяса стоил два рубля, а хлеб – 80 копеек. Увы, в годы войны останки исчезли. Хотя представляли большой интерес для ученых. Но навсегда осталась память о гиганте, которого называли «русским великаном». Но мы-то знаем, что он был настоящим белорусом.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Хорошего человека должно быть много. Можно только представить, насколько хорошим был белорусский крестьянин Федор Махнов, живший в витебском...
 
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