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Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса
Новости Беларуси. Дисциплина и спорт. Геннадий Савилов прокомментировал слова Семена Шапиро о пьяных хоккеистах, скатывающихся с лестницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
Юлия Огнева:
Геннадий Савилов:
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Новости Беларуси. Дисциплина и спорт. Геннадий Савилов прокомментировал слова Семена Шапиро о пьяных хоккеистах, скатывающихся с лестницы, сообщили в программе...
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