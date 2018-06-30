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Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

01.07.2018 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дисциплина и спорт. Геннадий Савилов прокомментировал слова Семена Шапиро о пьяных хоккеистах, скатывающихся с лестницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

Юлия Огнева, СТВ:
Ваш предшественник оставил достаточно серьезный информационный негативный шлейф своим выступлением. В частности, словами о том, что хоккеисты пьяными вываливаются из автобуса. Действительно это так?

Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
То, что человек говорит – он несет информацию, и он за нее в ответе. Он по каким-то причинам хочет ее донести, по каким-то причинам не хочет ее скрывать. То, что имел в виду Семен Борисович, это, наверное, имеет под собой какую-то основу, может быть и преувеличеную слегка.

Юлия Огнева:
Ну а что вы видите?

Геннадий Савилов:
Я не видел падающих хоккеистов с лестницы. Если комментировать конкретно этот эпизод, то я про это не знаю. Услышал впервые.

Савилов прокомментировал слова Шапиро о хоккеистах, которые пьяными вываливаются из автобуса

Юлия Огнева:
Но дисциплину все ровно повышать будете?

Геннадий Савилов:
Дисциплина повышается общей организацией, подходом, общей понятной структурой и пониманием каждого участника этой структуры, своей роли в общем успехе.

Полный текст интервью с председателем Федерации хоккея Беларуси здесь

 
 
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Новости Беларуси. Дисциплина и спорт. Геннадий Савилов прокомментировал слова Семена Шапиро о пьяных хоккеистах, скатывающихся с лестницы, сообщили в программе...
 
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