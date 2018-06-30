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Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

01.07.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие задачи поставлены перед руководителем?

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

Юлия Огнева, СТВ:
Мы уже проводили один домашний Чемпионат мира. Провели его достойно как с точки зрения команды, так и с точки зрения инфраструктуры. Сейчас ситуация с одной стороны более легкая, я имею в виду в большей степени инфраструктурную сторону, но более сложная с точки зрения хоккеистов. Перед вами поставлена задача – выйти на новый уровень.

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Всем понятно. Может у кого-то вызывает сомнения, но у меня не вызывает сомнений в том, что новых хоккеистов у нас не будет. Более того, что хоккеисты, которые играли на этом мировом первенстве, не исключен вариант, что и они не смогут показать тот уровень, на который рассчитывает страна. Мы можем только на функциональной подготовке, дисциплине, самоотдаче решить задачу.

Полный текст интервью с председателем Федерации хоккея Беларуси здесь

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

 
 
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие задачи поставлены...
 
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