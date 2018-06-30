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Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»
Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какие задачи поставлены перед руководителем?
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие задачи поставлены...
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